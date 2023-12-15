15 декабря 2023

В России разрабатывается новый ракетный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля современны ракетных комплексов в РВСН дошла до 88% Фото:

В России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Да, разрабатываются. Кроме того, проводятся НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс „Ярс“», — отметил Каракаев газете в интервью газете «Красная звезда», отвечая на вопрос о разработке комплекса.

Он также заявил, что на комплексе «Ярс» полностью перевооружена мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Каракаев отметил, что доля современны ракетных комплексов в РВСН дошла до 88%. Только в 2023 году было поставлено около 80 новых образцов вооружения и военной техники ракетных войск.

В мае 2023 года в России прошли испытания многофункционального ракетного комплекса «Гермес», передает «Царьград». Его пришлось дорабатывать «на ходу», так как спецоперация России на Украине выявила новые задачи для подобных комплексов.

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В России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. «Да, разрабатываются. Кроме того, проводятся НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс „Ярс“», — отметил Каракаев газете в интервью газете «Красная звезда», отвечая на вопрос о разработке комплекса. Он также заявил, что на комплексе «Ярс» полностью перевооружена мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Каракаев отметил, что доля современны ракетных комплексов в РВСН дошла до 88%. Только в 2023 году было поставлено около 80 новых образцов вооружения и военной техники ракетных войск. В мае 2023 года в России прошли испытания многофункционального ракетного комплекса «Гермес», передает «Царьград». Его пришлось дорабатывать «на ходу», так как спецоперация России на Украине выявила новые задачи для подобных комплексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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