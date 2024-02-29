Путин: ядерные силы РФ находятся в состоянии готовности

По словам Путина, все планы по вооружению ВС РФ выполнены
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности. Он также добавил, что выполнены все планы в сфере вооружения. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию.
«Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности», — заявил Путин. Он добавил, что все планы в сфере вооружения выполнены. Также для ведения боевых действий поставлен гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал».
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