Армия и оружие Путин: ядерные силы РФ находятся в состоянии готовности 29 февраля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 + По словам Путина, все планы по вооружению ВС РФ выполнены Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности. Он также добавил, что выполнены все планы в сфере вооружения. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию. «Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности», — заявил Путин. Он добавил, что все планы в сфере вооружения выполнены. Также для ведения боевых действий поставлен гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности. Он также добавил, что выполнены все планы в сфере вооружения. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию. «Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности», — заявил Путин. Он добавил, что все планы в сфере вооружения выполнены. Также для ведения боевых действий поставлен гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям