Путин: ядерные силы РФ находятся в состоянии готовности

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По словам Путина, все планы по вооружению ВС РФ выполнены Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности. Он также добавил, что выполнены все планы в сфере вооружения. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию.

«Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности», — заявил Путин. Он добавил, что все планы в сфере вооружения выполнены. Также для ведения боевых действий поставлен гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал».

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности. Он также добавил, что выполнены все планы в сфере вооружения. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию. «Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности», — заявил Путин. Он добавил, что все планы в сфере вооружения выполнены. Также для ведения боевых действий поставлен гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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