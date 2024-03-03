03 марта 2024
02 марта 2024

В Курганской области несколько дней ищут 15-летнюю девочку. Фото

В Курганской области пропала 15-летняя девочка
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница ушла из дома и не вернулась (архивное фото) Фото:

В селе Сухринское Курганской области несколько дней не могут найти пропавшую 15-летнюю девочку. Она ушла из дома 26 февраля и не вернулась, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Пропала Абилова Валерия Парвиновна, 15 лет. Село Сухринское Шадринского округа. Вышла из дома 26 февраля и не вернулась», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы подростка: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Была одета в белую куртку, темно-бежевые колготки и черные ботинки. Всю известную информацию просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

Девочка пропала 26 февраля
Девочка пропала 26 февраля

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В селе Сухринское Курганской области несколько дней не могут найти пропавшую 15-летнюю девочку. Она ушла из дома 26 февраля и не вернулась, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала Абилова Валерия Парвиновна, 15 лет. Село Сухринское Шадринского округа. Вышла из дома 26 февраля и не вернулась», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы подростка: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Была одета в белую куртку, темно-бежевые колготки и черные ботинки. Всю известную информацию просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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