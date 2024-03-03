В Перми полицейский во время отдыха задержал подозреваемого в маске

04 марта 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Сбежать подозреваемому не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми майор полиции Иван Котляров в свой выходной день зашел в банк, где заметил подозрительного человека. Тот стоял у банкомата в капюшоне, маске и очках. После просьбы предъявить документы незнакомец попытался сбежать, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «После того, как незнакомец понял, что к нему обратился полицейский, он оттолкнул его и попытался скрыться, выкидывая по дороге из карманов банковские карты. Иван Котляров начал преследование и вызвал подкрепление. У задержанного обнаружили 650 тысяч рублей, несколько десятков банковских карт и сотовые телефоны», — говорится на сайте полицейского главка. В итоге выяснилось, что 27-летний пермяк причастен к совершению преступления в другом регионе. Мошенники обманули женщину, убедив перевести 1,4 млн рублей на различные счета. Задержанный пермяк должен был обналичить деньги и передать их аферистам.

В Перми майор полиции Иван Котляров в свой выходной день зашел в банк, где заметил подозрительного человека. Тот стоял у банкомата в капюшоне, маске и очках. После просьбы предъявить документы незнакомец попытался сбежать, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «После того, как незнакомец понял, что к нему обратился полицейский, он оттолкнул его и попытался скрыться, выкидывая по дороге из карманов банковские карты. Иван Котляров начал преследование и вызвал подкрепление. У задержанного обнаружили 650 тысяч рублей, несколько десятков банковских карт и сотовые телефоны», — говорится на сайте полицейского главка. В итоге выяснилось, что 27-летний пермяк причастен к совершению преступления в другом регионе. Мошенники обманули женщину, убедив перевести 1,4 млн рублей на различные счета. Задержанный пермяк должен был обналичить деньги и передать их аферистам.