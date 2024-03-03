03 марта 2024

В Перми полицейский во время отдыха задержал подозреваемого в маске

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбежать подозреваемому не удалось Фото:

В Перми майор полиции Иван Котляров в свой выходной день зашел в банк, где заметил подозрительного человека. Тот стоял у банкомата в капюшоне, маске и очках. После просьбы предъявить документы незнакомец попытался сбежать, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«После того, как незнакомец понял, что к нему обратился полицейский, он оттолкнул его и попытался скрыться, выкидывая по дороге из карманов банковские карты. Иван Котляров начал преследование и вызвал подкрепление. У задержанного обнаружили 650 тысяч рублей, несколько десятков банковских карт и сотовые телефоны», — говорится на сайте полицейского главка.

В итоге выяснилось, что 27-летний пермяк причастен к совершению преступления в другом регионе. Мошенники обманули женщину, убедив перевести 1,4 млн рублей на различные счета. Задержанный пермяк должен был обналичить деньги и передать их аферистам.

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В Перми майор полиции Иван Котляров в свой выходной день зашел в банк, где заметил подозрительного человека. Тот стоял у банкомата в капюшоне, маске и очках. После просьбы предъявить документы незнакомец попытался сбежать, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «После того, как незнакомец понял, что к нему обратился полицейский, он оттолкнул его и попытался скрыться, выкидывая по дороге из карманов банковские карты. Иван Котляров начал преследование и вызвал подкрепление. У задержанного обнаружили 650 тысяч рублей, несколько десятков банковских карт и сотовые телефоны», — говорится на сайте полицейского главка. В итоге выяснилось, что 27-летний пермяк причастен к совершению преступления в другом регионе. Мошенники обманули женщину, убедив перевести 1,4 млн рублей на различные счета. Задержанный пермяк должен был обналичить деньги и передать их аферистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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