Осужденные устроили погром в колонии в Пугачеве, где сидел «скопинский маньяк»

Baza: в колонии строгого режима в Саратовской области произошел бунт
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Бунт в исправительной колонии 46. Невьянск, колючая проволока, зона, колония, тюрьма
Чтобы успокоить дебоширов в колонии был вызван спецназ, сообщают СМИ Фото:

Заключенные подняли бунт в колонии строгого режима в Саратовской области. Были сломаны несколько окон и дверей, на место пришлось вызвать спецназ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Один из осужденных отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные», — говорится в канале.

Сотрудники колонии вызвали отряд спецназа. До более серьезной перепалки не дошло, однако несколько окон и дверей были сломаны. После произошедшего все заключенные собрались на плацу для разговора с полицией. Спустя некоторое время осужденных удалось успокоить.

Baza описывает случай, который произошел 6 марта в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве. Тогда с проверкой должна была прийти проверка на наличие запрещенных предметов. Это не понравилось отбывающим там наказания.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Обновлено в 8:32 по мск. В ФСИН сообщили, что погром был в колонии, где сидел «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который насиловал и держал в подвале двух девушек. Информация о вызове спецназа 7 марта не приводится.

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Заключенные подняли бунт в колонии строгого режима в Саратовской области. Были сломаны несколько окон и дверей, на место пришлось вызвать спецназ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Один из осужденных отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные», — говорится в канале. Сотрудники колонии вызвали отряд спецназа. До более серьезной перепалки не дошло, однако несколько окон и дверей были сломаны. После произошедшего все заключенные собрались на плацу для разговора с полицией. Спустя некоторое время осужденных удалось успокоить. Baza описывает случай, который произошел 6 марта в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве. Тогда с проверкой должна была прийти проверка на наличие запрещенных предметов. Это не понравилось отбывающим там наказания. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 8:32 по мск. В ФСИН сообщили, что погром был в колонии, где сидел «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который насиловал и держал в подвале двух девушек. Информация о вызове спецназа 7 марта не приводится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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