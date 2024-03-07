Осужденные устроили погром в колонии в Пугачеве, где сидел «скопинский маньяк»

Заключенные подняли бунт в колонии строгого режима в Саратовской области. Были сломаны несколько окон и дверей, на место пришлось вызвать спецназ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Один из осужденных отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные», — говорится в канале.
Сотрудники колонии вызвали отряд спецназа. До более серьезной перепалки не дошло, однако несколько окон и дверей были сломаны. После произошедшего все заключенные собрались на плацу для разговора с полицией. Спустя некоторое время осужденных удалось успокоить.
Baza описывает случай, который произошел 6 марта в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве. Тогда с проверкой должна была прийти проверка на наличие запрещенных предметов. Это не понравилось отбывающим там наказания.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Обновлено в 8:32 по мск. В ФСИН сообщили, что погром был в колонии, где сидел «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который насиловал и держал в подвале двух девушек. Информация о вызове спецназа 7 марта не приводится.
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