Осужденные устроили погром в колонии в Пугачеве, где сидел «скопинский маньяк»

Baza: в колонии строгого режима в Саратовской области произошел бунт

07 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Чтобы успокоить дебоширов в колонии был вызван спецназ, сообщают СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заключенные подняли бунт в колонии строгого режима в Саратовской области. Были сломаны несколько окон и дверей, на место пришлось вызвать спецназ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Один из осужденных отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные», — говорится в канале. Сотрудники колонии вызвали отряд спецназа. До более серьезной перепалки не дошло, однако несколько окон и дверей были сломаны. После произошедшего все заключенные собрались на плацу для разговора с полицией. Спустя некоторое время осужденных удалось успокоить. Baza описывает случай, который произошел 6 марта в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве. Тогда с проверкой должна была прийти проверка на наличие запрещенных предметов. Это не понравилось отбывающим там наказания. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 8:32 по мск. В ФСИН сообщили, что погром был в колонии, где сидел «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который насиловал и держал в подвале двух девушек. Информация о вызове спецназа 7 марта не приводится.

Заключенные подняли бунт в колонии строгого режима в Саратовской области. Были сломаны несколько окон и дверей, на место пришлось вызвать спецназ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Один из осужденных отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные», — говорится в канале. Сотрудники колонии вызвали отряд спецназа. До более серьезной перепалки не дошло, однако несколько окон и дверей были сломаны. После произошедшего все заключенные собрались на плацу для разговора с полицией. Спустя некоторое время осужденных удалось успокоить. Baza описывает случай, который произошел 6 марта в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве. Тогда с проверкой должна была прийти проверка на наличие запрещенных предметов. Это не понравилось отбывающим там наказания. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 8:32 по мск. В ФСИН сообщили, что погром был в колонии, где сидел «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который насиловал и держал в подвале двух девушек. Информация о вызове спецназа 7 марта не приводится.