В Кургане установили виновного в драке водителя и пассажира автобуса

В Кургане водитель автобуса был наказан после драки с пассажиром из-за оплаты

Конфликт произошел на маршруте №57 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане привлекли к дисциплинарной ответственности водителя автобуса, который подрался с пассажиром из-за оплаты. Об этом сообщила врио МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских.

«Водитель автобуса, который в нарушение своих должностных обязанностей поддался на провокацию со стороны пассажира, привлечен к ответственности. Ему объявлен выговор», — видеообращение Светланы Сосновских опубликовано на странице мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина, 6 марта ехавший по маршруту №57, расплачивался за билет посредством телефона, но оплата не прошла из-за сбоя. Он начал предъявляться претензии кондуктору — расплатиться картой ему тоже не удалось.

Проверка установила, что пассажир вел себя агрессивно и употреблял нецензурную лексику. Водитель начал отвечать мужчине. Драка произошла на улице. Сосновских отметила, что со всем водительским составов компаний, осуществляющих перевозки в областном центре, будут проведены внеочередные инструктажи о необходимости строгого соблюдения своих должностных обязанностей на рабочем месте.