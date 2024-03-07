В Кургане установили виновного в драке водителя и пассажира автобуса

В Кургане водитель автобуса был наказан после драки с пассажиром из-за оплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
Конфликт произошел на маршруте №57 Фото:

В Кургане привлекли к дисциплинарной ответственности водителя автобуса, который подрался с пассажиром из-за оплаты. Об этом сообщила врио МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских.

«Водитель автобуса, который в нарушение своих должностных обязанностей поддался на провокацию со стороны пассажира, привлечен к ответственности. Ему объявлен выговор», — видеообращение Светланы Сосновских опубликовано на странице мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина, 6 марта ехавший по маршруту №57, расплачивался за билет посредством телефона, но оплата не прошла из-за сбоя. Он начал предъявляться претензии кондуктору — расплатиться картой ему тоже не удалось.

Проверка установила, что пассажир вел себя агрессивно и употреблял нецензурную лексику. Водитель начал отвечать мужчине. Драка произошла на улице. Сосновских отметила, что со всем водительским составов компаний, осуществляющих перевозки в областном центре, будут проведены внеочередные инструктажи о необходимости строгого соблюдения своих должностных обязанностей на рабочем месте.

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В Кургане привлекли к дисциплинарной ответственности водителя автобуса, который подрался с пассажиром из-за оплаты. Об этом сообщила врио МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских. «Водитель автобуса, который в нарушение своих должностных обязанностей поддался на провокацию со стороны пассажира, привлечен к ответственности. Ему объявлен выговор», — видеообращение Светланы Сосновских опубликовано на странице мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». Мужчина, 6 марта ехавший по маршруту №57, расплачивался за билет посредством телефона, но оплата не прошла из-за сбоя. Он начал предъявляться претензии кондуктору — расплатиться картой ему тоже не удалось. Проверка установила, что пассажир вел себя агрессивно и употреблял нецензурную лексику. Водитель начал отвечать мужчине. Драка произошла на улице. Сосновских отметила, что со всем водительским составов компаний, осуществляющих перевозки в областном центре, будут проведены внеочередные инструктажи о необходимости строгого соблюдения своих должностных обязанностей на рабочем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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