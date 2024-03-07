Автогонщицы соревновались в Кургане
В Кургане в честь праздника 8 Марта состоялись соревнования по женскому автокроссу. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган».
«Семь смелых гонщиц из Тюмени и Кургана приняли участие в автокроссе. По итогам трех заездов победу одержала Елена Захарова из Кургана», — говорится в сообщении представителей телеканала.
По данным телеканала, поддержать участниц соревнования пришли их друзья и родственники. Уточняется, что автогонщицы получили не только медали и кубки, но и цветы по случаю праздника.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.