В Кургане прошли соревнования по женскому автокроссу. Видео

08 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Автогонщицы соревновались в Кургане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кургане в честь праздника 8 Марта состоялись соревнования по женскому автокроссу. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган». «Семь смелых гонщиц из Тюмени и Кургана приняли участие в автокроссе. По итогам трех заездов победу одержала Елена Захарова из Кургана», — говорится в сообщении представителей телеканала. По данным телеканала, поддержать участниц соревнования пришли их друзья и родственники. Уточняется, что автогонщицы получили не только медали и кубки, но и цветы по случаю праздника.

В Кургане в честь праздника 8 Марта состоялись соревнования по женскому автокроссу. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган». «Семь смелых гонщиц из Тюмени и Кургана приняли участие в автокроссе. По итогам трех заездов победу одержала Елена Захарова из Кургана», — говорится в сообщении представителей телеканала. По данным телеканала, поддержать участниц соревнования пришли их друзья и родственники. Уточняется, что автогонщицы получили не только медали и кубки, но и цветы по случаю праздника.