07 марта 2024

В Кургане прошли соревнования по женскому автокроссу. Видео

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Этап зимнего чемпионата ХМАО по дрифту «ICE BATTLE UDF». Сургут, дрифт, занос, автоспорт
Автогонщицы соревновались в Кургане Фото:

В Кургане в честь праздника 8 Марта состоялись соревнования по женскому автокроссу. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган».

«Семь смелых гонщиц из Тюмени и Кургана приняли участие в автокроссе. По итогам трех заездов победу одержала Елена Захарова из Кургана», — говорится в сообщении представителей телеканала.

По данным телеканала, поддержать участниц соревнования пришли их друзья и родственники. Уточняется, что автогонщицы получили не только медали и кубки, но и цветы по случаю праздника.

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В Кургане в честь праздника 8 Марта состоялись соревнования по женскому автокроссу. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган». «Семь смелых гонщиц из Тюмени и Кургана приняли участие в автокроссе. По итогам трех заездов победу одержала Елена Захарова из Кургана», — говорится в сообщении представителей телеканала. По данным телеканала, поддержать участниц соревнования пришли их друзья и родственники. Уточняется, что автогонщицы получили не только медали и кубки, но и цветы по случаю праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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