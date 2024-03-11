К старту ракеты «Ангара», которую Путин показывал Ким Чен Ыну, почти все готово

11 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

К старту ракеты «Ангара», которую Путин показывал Ким Чен Ыну, почти все готово Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Стартовый комплекс для запуска ракеты «Ангара-5М», который в сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин показывал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, почти готов. Уже в апреле с него будет произведен первый запуск, сообщил на встрече с Путиным в Кремле гендиректор компании «Роскосмос» Юрий Борисов. «Мы завершаем работу над стартовым комплексом „Ангара-5М“ на Восточном. Надеемся, что в первой декаде апреля осуществим первый запуск. Это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура. Старт у нас уже один есть в Плесецке, а это как дублирующий старт», — отметил Борисов. В сентябре 2023 года президент Владимир Путин на космодроме Восточном принимал северокорейского лидера Ким Чен Ына. Лидеры осмотрели тогда ряд объектов космодрома. В том числе сборочный цех ракеты-носителя «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары» и центр управления пусками.

Стартовый комплекс для запуска ракеты «Ангара-5М», который в сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин показывал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, почти готов. Уже в апреле с него будет произведен первый запуск, сообщил на встрече с Путиным в Кремле гендиректор компании «Роскосмос» Юрий Борисов. «Мы завершаем работу над стартовым комплексом „Ангара-5М“ на Восточном. Надеемся, что в первой декаде апреля осуществим первый запуск. Это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура. Старт у нас уже один есть в Плесецке, а это как дублирующий старт», — отметил Борисов. В сентябре 2023 года президент Владимир Путин на космодроме Восточном принимал северокорейского лидера Ким Чен Ына. Лидеры осмотрели тогда ряд объектов космодрома. В том числе сборочный цех ракеты-носителя «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары» и центр управления пусками.