Путин нашел способ сдержать США в украинском конфликте

На помощь России пришла Северная Корея. Репортаж со встречи Путина и Ким Чен Ына

13 сентября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Встреча лидеров России и Северной Кореи еще до ее начала заставила сильно понервничать США. И не зря Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент РФ Владимир Путин нашел способ снизить интерес США к украинскому конфликту. На помощь России пришла Северная Корея. Углубление сотрудничества в военно-технической сфере позволит совместно воздействовать на Вашингтон, который пытается «разжечь» Азиатско-Тихоокеанский регион. Так эксперты прокомментировали итоги встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» 13 сентября. По словам аналитиков, это заставит США перебросить свои военные ресурсы с Украины на восток. Эту встречу Кремль сохранял в тайне довольно долго. Никакие сливы зарубежных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтверждал вплоть до 11 сентября (впрочем, речь в заметках всегда шла о встрече на полях Восточного экономического форума). Только за два дня информация о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию официально была опубликована на сайте президента РФ. Но известна стала лишь дата — 13 сентября, а не место встречи. На космодроме «Восточный» 13 сентября в ожидании лидеров России и КНДР было пусто. На территории — только служба охраны и журналисты Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Обнародовано это было день в день, когда президент Путин приехал на космодром «Восточный». Сначала российский лидер вместе с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым зашел в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя «Ангара». Путин посмотрел, что специалисты планируют показать высокому гостю. В помещении — идеальная чистота, как в операционной. Даже пол здесь сделан из специального антистатического материала. Во всем огромном цеху — только отдельные части «Ангары» и пульт управления для проверки основных параметров ракеты-носителя, ничего лишнего. Лидер КНДР не раз задавал уточняющие вопросы и, в целом, живо интересовался информацией о достижениях российской космонавтики Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Рассказ гендиректора Центра эксплуатации космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николая Нестерчука лидер Северной Кореи слушал, внимая каждому его слову. Интерес к российским ракетным разработкам у Ким Чен Ына, очевидно был, неподдельный. «Какая мощность двигателя, который запускается с этого космодрома?» — поинтересовался лидер КНДР. Нестерчук назвал цифру: общая мощность пяти двигателей на первой ступени 1,5 тысячи лошадиных сил, а двигателя третьей ступени — 375 лошадиных сил (это уже при достижении космического пространства). Ким Чен Ына эта информация впечатлила. После он даже оставил свою запись в книге почетных гостей. Лидер КНДР оказался немногословен, но весьма конкретен: «Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной». В Книге почетных гостей Ким Чен Ын написал: «Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной» Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU До Ким Чен Ына из руководителей государств свой автограф здесь оставил президент Белоруссии Александр Лукашенко — это произошло 12 апреля 2022 года. Тогда, кстати, Лукашенко обратил внимание на открытость России — если пускают на такой секретный и важный объект, это говорит о многом. Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались сразу после экскурсии и осмотра еще и стартового комплекса «Союз-2», где гостю открыли одну из традиций советской, а теперь и российской космонавтики, заложенную еще конструктором Сергеем Королевым — обходить против часовой стрелки ракету, стоящую на стартовом столе. Лидеры, как и положено по протоколу, поприветствовали друг друга, затем началось их общение в расширенном составе (с участием представителей делегаций обеих стран), после — один на один. У обоих — отличное настроение. Очевидно, что оба довольны тем, что возможность поговорить лично представилась. Оба лидера остались довольны тем, что им удалось наконец-то встретиться Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Это уже вторая встреча двух лидеров. Путин признался, что гордится тем, «как развивается космическая отрасль в России». «Это наш новый объект. Надеюсь и вам, и вашим коллегам это интересно», — отметил он. По словам Путина, встреча проходит в «особое время». «Совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего создания, основания. 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Именно наша страна была первой, кто признал суверенное, независимое государство — Корейскую Народно-Демократическую Республику», — подчеркнул президент РФ. Он также отметил, что приближается еще одна юбилейная дата — 70 лет победы корейского народа за независимость. «Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в КНДР бороться за эту независимость», — сказал Путин. Это лишь одна часть ракеты-носителя «Ангара», специалисты ведут ее сбор Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU В ответ Ким Чен Ын заявил, что и Россия тоже «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности». «Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма», — заявил он. Лидер Северной Кореи, пожалуй, был одним из первых глав государств, которые поддержали российскую спецоперацию на Украине. Неслучайно сегодня он снова об этом сказал. На Западе вызвали нервозность даже слухи о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына. Известно, что президент США Джо Байден недавно искал встречи с лидером Северной Кореи, чтобы, как сообщал Белый дом, договориться с ним без предварительных условий о сокращении ядерных арсеналов. Но пообщаться им так и не удалось. В августе США, Япония и Канада начали совместные учения у Курильских островов. А на прошлой неделе, когда в Индии еще не закончился саммит G20, Байден отправился во Вьетнам, чтобы ослабить его отношения с Россией и Китаем — тогда это тоже связали с возможными переговорами. Северокорейские генералы, вероятно, уже обдумывают, как дальше будет развиваться военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Поводом для волнений Байдена и других западных лидеров, стал еще и недавний визит в Северную Корею министра обороны России Сергея Шойгу. И тогда, да и раньше высказывались опасения, что Пхеньян согласится поставлять Москве оружие и боеприпасы для ведения спецоперации на Украине. К этому мнению склоняется и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он считает, что «вооружение востребовано на украинском фронте, где есть ограничения по применению более жесткого оружия». «Недавний визит Шойгу в Пхеньян показывает, что все идет в сторону сильного потепления отношений», — убежден Минченко. Пригласив Ким Чен Ына именно на космодром «Восточный», Путин сделал отсыл к оборонным и военно-техническим аспектам сотрудничества Москвы и Пхеньяна, так как любой космодром остается объектом военно-стратегического значения, пояснил URA.RU директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. «США и их партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе явно беспокоят не только перспективы поставок оборонного характера из КНДР для российских нужд, но и обратный процесс. Например, в Национальной разведывательной службе Южной Кореи (NIS) ранее высказывали предположение, что Москва может оказать Пхеньяну поддержку в разработке новых систем вооружений. Эти переговоры можно считать частью тактики по давлению в интересах России и Северной Кореи на Вашингтон, Сеул и Токио, — отметил политолог. Путин знал, что действительно интересует его гостя. Как пояснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Павел Селезнев, развитие ракетной техники — это одна из основ внешнеполитической доктрины КНДР. «С одной стороны, это формирует в перспективе гарантии нанесения „удара возмездия“ по США в случае начала открытого вооруженного конфликта между двумя государствами [Северной Кореей и Штатами]. С другой — успешная реализация КНДР своей космической программы позволила Северной Корее войти в число 12 государств, способных выводить на орбиту спутники при помощи собственных ракетоносителей», — пояснил Селезнев. Новость по теме Как Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Фоторепортаж Эксперт полагает, что расширение сотрудничества позволит Северной Корее ускорить развитие своих ракетных программ. России же это выгодно в связи с тем, что «усиление военно-технического потенциала КНДР вынудило бы Соединенные Штаты и их союзников отвлечь значительную часть внимания от украинского кризиса [который, как неоднократно указывали в Кремле спровоцирован США] и перенаправить ресурсы на укрепление своих позиций в Восточной Азии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин нашел способ снизить интерес США к украинскому конфликту. На помощь России пришла Северная Корея. Углубление сотрудничества в военно-технической сфере позволит совместно воздействовать на Вашингтон, который пытается «разжечь» Азиатско-Тихоокеанский регион. Так эксперты прокомментировали итоги встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» 13 сентября. По словам аналитиков, это заставит США перебросить свои военные ресурсы с Украины на восток. Эту встречу Кремль сохранял в тайне довольно долго. Никакие сливы зарубежных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтверждал вплоть до 11 сентября (впрочем, речь в заметках всегда шла о встрече на полях Восточного экономического форума). Только за два дня информация о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию официально была опубликована на сайте президента РФ. Но известна стала лишь дата — 13 сентября, а не место встречи. Обнародовано это было день в день, когда президент Путин приехал на космодром «Восточный». Сначала российский лидер вместе с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым зашел в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя «Ангара». Путин посмотрел, что специалисты планируют показать высокому гостю. В помещении — идеальная чистота, как в операционной. Даже пол здесь сделан из специального антистатического материала. Во всем огромном цеху — только отдельные части «Ангары» и пульт управления для проверки основных параметров ракеты-носителя, ничего лишнего. Рассказ гендиректора Центра эксплуатации космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николая Нестерчука лидер Северной Кореи слушал, внимая каждому его слову. Интерес к российским ракетным разработкам у Ким Чен Ына, очевидно был, неподдельный. «Какая мощность двигателя, который запускается с этого космодрома?» — поинтересовался лидер КНДР. Нестерчук назвал цифру: общая мощность пяти двигателей на первой ступени 1,5 тысячи лошадиных сил, а двигателя третьей ступени — 375 лошадиных сил (это уже при достижении космического пространства). Ким Чен Ына эта информация впечатлила. После он даже оставил свою запись в книге почетных гостей. До Ким Чен Ына из руководителей государств свой автограф здесь оставил президент Белоруссии Александр Лукашенко — это произошло 12 апреля 2022 года. Тогда, кстати, Лукашенко обратил внимание на открытость России — если пускают на такой секретный и важный объект, это говорит о многом. Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались сразу после экскурсии и осмотра еще и стартового комплекса «Союз-2», где гостю открыли одну из традиций советской, а теперь и российской космонавтики, заложенную еще конструктором Сергеем Королевым — обходить против часовой стрелки ракету, стоящую на стартовом столе. Лидеры, как и положено по протоколу, поприветствовали друг друга, затем началось их общение в расширенном составе (с участием представителей делегаций обеих стран), после — один на один. Это уже вторая встреча двух лидеров. Путин признался, что гордится тем, «как развивается космическая отрасль в России». «Это наш новый объект. Надеюсь и вам, и вашим коллегам это интересно», — отметил он. По словам Путина, встреча проходит в «особое время». «Совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего создания, основания. 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Именно наша страна была первой, кто признал суверенное, независимое государство — Корейскую Народно-Демократическую Республику», — подчеркнул президент РФ. Он также отметил, что приближается еще одна юбилейная дата — 70 лет победы корейского народа за независимость. «Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в КНДР бороться за эту независимость», — сказал Путин. В ответ Ким Чен Ын заявил, что и Россия тоже «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности». «Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма», — заявил он. Лидер Северной Кореи, пожалуй, был одним из первых глав государств, которые поддержали российскую спецоперацию на Украине. Неслучайно сегодня он снова об этом сказал. На Западе вызвали нервозность даже слухи о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына. Известно, что президент США Джо Байден недавно искал встречи с лидером Северной Кореи, чтобы, как сообщал Белый дом, договориться с ним без предварительных условий о сокращении ядерных арсеналов. Но пообщаться им так и не удалось. В августе США, Япония и Канада начали совместные учения у Курильских островов. А на прошлой неделе, когда в Индии еще не закончился саммит G20, Байден отправился во Вьетнам, чтобы ослабить его отношения с Россией и Китаем — тогда это тоже связали с возможными переговорами. Поводом для волнений Байдена и других западных лидеров, стал еще и недавний визит в Северную Корею министра обороны России Сергея Шойгу. И тогда, да и раньше высказывались опасения, что Пхеньян согласится поставлять Москве оружие и боеприпасы для ведения спецоперации на Украине. К этому мнению склоняется и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он считает, что «вооружение востребовано на украинском фронте, где есть ограничения по применению более жесткого оружия». «Недавний визит Шойгу в Пхеньян показывает, что все идет в сторону сильного потепления отношений», — убежден Минченко. Пригласив Ким Чен Ына именно на космодром «Восточный», Путин сделал отсыл к оборонным и военно-техническим аспектам сотрудничества Москвы и Пхеньяна, так как любой космодром остается объектом военно-стратегического значения, пояснил URA.RU директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. «США и их партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе явно беспокоят не только перспективы поставок оборонного характера из КНДР для российских нужд, но и обратный процесс. Путин знал, что действительно интересует его гостя. Как пояснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Павел Селезнев, развитие ракетной техники — это одна из основ внешнеполитической доктрины КНДР. «С одной стороны, это формирует в перспективе гарантии нанесения „удара возмездия“ по США в случае начала открытого вооруженного конфликта между двумя государствами [Северной Кореей и Штатами]. С другой — успешная реализация КНДР своей космической программы позволила Северной Корее войти в число 12 государств, способных выводить на орбиту спутники при помощи собственных ракетоносителей», — пояснил Селезнев. Эксперт полагает, что расширение сотрудничества позволит Северной Корее ускорить развитие своих ракетных программ. России же это выгодно в связи с тем, что «усиление военно-технического потенциала КНДР вынудило бы Соединенные Штаты и их союзников отвлечь значительную часть внимания от украинского кризиса [который, как неоднократно указывали в Кремле спровоцирован США] и перенаправить ресурсы на укрепление своих позиций в Восточной Азии».