Челябинские производители напитков судятся из-за воды

12 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Товарный знак на воду стал предметом спора двух компаний Фото: Станислав Етвеш © URA.RU Производители напитков в Челябинской области судятся из-за столовой воды. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, центр пищевой индустрии «Ариант» подал иск к компании из Чебаркуля за использование товарного знака. «ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО „Мазис“. Требует взыскать 4,772 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак», — следует из судебного определения. Спорной стала марка «Родники Урала». Бренд, согласно открытым данным, зарегистрирован «Ариантом» в декабре 2002 года. Подробности в публично представленной судебной документации на данный момент отсутствуют. Согласно данным УФАС, в августе 2023 года «Ариант» подал жалобу к «Мазису», в которой указал на продажу им воды с надписями «Родник «Урала» и «Власов ключ» на этикетке. В качестве доводов в пользу своей позиции центр пищевой индустрии представил заключение патентного поверенного. Специалист указал на однородность двух товарных знаков. Кроме того, отметил поверенный, этикетки также схожи до степени смешения. В деле антимонопольной службы имеются пояснения «Мазиса». Производитель посчитал, что между наименованиями «Арианта» и чебаркульской компании имеются ярко выраженные отличия, которые невозможно признать тождественными и схожими до степени смешения. При этом использование на этикетках наименования «Власов ключ» указывает на месторасположение источника воды. Специалисты УФАС усмотрели признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и возбудили дело. Итоги его рассмотрения на сайте отсутствуют. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту размещения новости ответы получены не были. По мере поступления будут опубликованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производители напитков в Челябинской области судятся из-за столовой воды. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, центр пищевой индустрии «Ариант» подал иск к компании из Чебаркуля за использование товарного знака. «ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО „Мазис“. Требует взыскать 4,772 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак», — следует из судебного определения. Спорной стала марка «Родники Урала». Бренд, согласно открытым данным, зарегистрирован «Ариантом» в декабре 2002 года. Подробности в публично представленной судебной документации на данный момент отсутствуют. Согласно данным УФАС, в августе 2023 года «Ариант» подал жалобу к «Мазису», в которой указал на продажу им воды с надписями «Родник «Урала» и «Власов ключ» на этикетке. В качестве доводов в пользу своей позиции центр пищевой индустрии представил заключение патентного поверенного. Специалист указал на однородность двух товарных знаков. Кроме того, отметил поверенный, этикетки также схожи до степени смешения. В деле антимонопольной службы имеются пояснения «Мазиса». Производитель посчитал, что между наименованиями «Арианта» и чебаркульской компании имеются ярко выраженные отличия, которые невозможно признать тождественными и схожими до степени смешения. При этом использование на этикетках наименования «Власов ключ» указывает на месторасположение источника воды. Специалисты УФАС усмотрели признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и возбудили дело. Итоги его рассмотрения на сайте отсутствуют. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту размещения новости ответы получены не были. По мере поступления будут опубликованы.