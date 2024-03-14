На курганской трассе загорелась фура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодороге Курган — Половинное загорелась фура. Видео, снятое на месте инцидента, появилось в курганских соцсетях.

«Горит фура», — сообщает паблик «ЧП Курган». На кадрах видно, что огонь охватил автомобиль, принадлежащий одной из торговых сетей.

Пользователи в комментариях предположили, что водитель не пострадал и успел выскочить через дверь. Также комментаторы разделились на два лагеря. Одни говорят, что нужно не снимать видео, а тушить машину. Другие не советуют подходить к горящему автомобилю из-за опасности более сильного воспламенения.

Редакция обратилась за комментариями в региональную Госавтоинспекцию. В ведомстве ответили, что в 13:10 на 38-м км автодороги Курган — Половинное произошло возгорание транспортного средства MAN. Автомобилем управлял 54-летний водитель. Обстоятельства выясняются.

В ГУ МЧС региона также рассказали, что тушили возгорание на трассе. «К тушению пожара на общей площади 17 м. кв. привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования», — рассказала пресс-служба управления.