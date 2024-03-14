В курганском округе, где весной сгорело село, людей напугал пожар

15 марта 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Возле курганской трассы провели отжиг травы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринском округе Курганской области, возле Юлдуского кольца, вечером 14 марта вечером рядом с трассой горела сухая растительность. На возгорание обратили внимание автомобилисты. Оказалось, что лесники проводили контролируемый отжиг травы в целях профилактики пожаров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к МЧС по региону. «В Шадринском округе проводился отжиг сухой травы для профилактики весенних пожаров. Сообщений о возгораниях не поступало, пожаров не зарегистрировано», — уточнил источник. В Кургане в прошлые годы также проводился отжиг травы как профилактическая мера в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Отжигом занимался «Курганский лесхоз». В 2023 году в округе сгорело село Юлдус. В майском масштабном пожаре сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек. В целом от природных пожаров в Курганской области пострадали более 5000 человек. Погиб 21 человек, сгорели 5000 домов и строений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринском округе Курганской области, возле Юлдуского кольца, вечером 14 марта вечером рядом с трассой горела сухая растительность. На возгорание обратили внимание автомобилисты. Оказалось, что лесники проводили контролируемый отжиг травы в целях профилактики пожаров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к МЧС по региону. «В Шадринском округе проводился отжиг сухой травы для профилактики весенних пожаров. Сообщений о возгораниях не поступало, пожаров не зарегистрировано», — уточнил источник. В Кургане в прошлые годы также проводился отжиг травы как профилактическая мера в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Отжигом занимался «Курганский лесхоз». В 2023 году в округе сгорело село Юлдус. В майском масштабном пожаре сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек. В целом от природных пожаров в Курганской области пострадали более 5000 человек. Погиб 21 человек, сгорели 5000 домов и строений.