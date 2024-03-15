В Тюменской области закончился первый день выборов президента

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Выборы президента России будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Первый день выборов президента России в Тюменской области прошел в штатном режиме. Об этом рассказала член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Инна Васильева.

«Все ситуации сегодня проходили в штатном режиме. Наблюдатели действовали в соответствии с правилами, оперативно отрабатывали все моменты с избирательными комиссиями», — приводит инфоцентр регионального правительства слова наблюдателя.

Выборы президента России будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. В первый день проголосовали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные, местная Барби с дочкой и другие тюменцы. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в регионе 15 марта была совершена сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения.

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Первый день выборов президента России в Тюменской области прошел в штатном режиме. Об этом рассказала член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Инна Васильева. «Все ситуации сегодня проходили в штатном режиме. Наблюдатели действовали в соответствии с правилами, оперативно отрабатывали все моменты с избирательными комиссиями», — приводит инфоцентр регионального правительства слова наблюдателя. Выборы президента России будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. В первый день проголосовали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные, местная Барби с дочкой и другие тюменцы. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в регионе 15 марта была совершена сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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