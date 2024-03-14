Тюменские военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства. Бойцы призвали тюменцев приходить на голосование.
«На наших глазах пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей, наших ценностей. И именно в это время происходит одно из главных событий десятилетия — выборы президента. Мы проголосовали», — отметил командир подразделения «Шторм» с позывным «Вектор».
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Свой выбор тюменцы могут сделать на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные события, которые происходят на голосовании, URA.RU будет публиковать в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.