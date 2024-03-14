14 марта 2024

Тюменские военные на передовой проголосовали на выборах. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Бойцы призвали тюменцев приходить на выборы президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Тюменские военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства. Бойцы призвали тюменцев приходить на голосование.

«На наших глазах пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей, наших ценностей. И именно в это время происходит одно из главных событий десятилетия — выборы президента. Мы проголосовали», — отметил командир подразделения «Шторм» с позывным «Вектор».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Свой выбор тюменцы могут сделать на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные события, которые происходят на голосовании, URA.RU будет публиковать в онлайн-трансляции.

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Тюменские военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства. Бойцы призвали тюменцев приходить на голосование. «На наших глазах пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей, наших ценностей. И именно в это время происходит одно из главных событий десятилетия — выборы президента. Мы проголосовали», — отметил командир подразделения «Шторм» с позывным «Вектор». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Свой выбор тюменцы могут сделать на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные события, которые происходят на голосовании, URA.RU будет публиковать в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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