Тюменские военные на передовой проголосовали на выборах. Видео

15 марта 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Бойцы призвали тюменцев приходить на выборы президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Тюменские военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства. Бойцы призвали тюменцев приходить на голосование. «На наших глазах пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей, наших ценностей. И именно в это время происходит одно из главных событий десятилетия — выборы президента. Мы проголосовали», — отметил командир подразделения «Шторм» с позывным «Вектор». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Свой выбор тюменцы могут сделать на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные события, которые происходят на голосовании, URA.RU будет публиковать в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства. Бойцы призвали тюменцев приходить на голосование. «На наших глазах пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей, наших ценностей. И именно в это время происходит одно из главных событий десятилетия — выборы президента. Мы проголосовали», — отметил командир подразделения «Шторм» с позывным «Вектор». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Свой выбор тюменцы могут сделать на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные события, которые происходят на голосовании, URA.RU будет публиковать в онлайн-трансляции.