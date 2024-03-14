Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. Как отметил глава региона, подготовка к голосованию прошла в соответствии с планом.
«Обращаюсь ко всем! Обязательно приходите на избирательные участки, голосуйте за своего кандидата. Голосуйте за Россию, за наше будущее», — отметил Моор во время брифинга для журналистов.
Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет ввести трансляцию главных событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.