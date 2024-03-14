14 марта 2024

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень
Свой голос на выборах президента РФ отдал губернатор Тюменской области Александр Моор Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. Как отметил глава региона, подготовка к голосованию прошла в соответствии с планом.

«Обращаюсь ко всем! Обязательно приходите на избирательные участки, голосуйте за своего кандидата. Голосуйте за Россию, за наше будущее», — отметил Моор во время брифинга для журналистов.

Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет ввести трансляцию главных событий.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. Как отметил глава региона, подготовка к голосованию прошла в соответствии с планом. «Обращаюсь ко всем! Обязательно приходите на избирательные участки, голосуйте за своего кандидата. Голосуйте за Россию, за наше будущее», — отметил Моор во время брифинга для журналистов. Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет ввести трансляцию главных событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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