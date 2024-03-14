Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента РФ. Видео

15 марта 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Свой голос на выборах президента РФ отдал губернатор Тюменской области Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. Как отметил глава региона, подготовка к голосованию прошла в соответствии с планом. «Обращаюсь ко всем! Обязательно приходите на избирательные участки, голосуйте за своего кандидата. Голосуйте за Россию, за наше будущее», — отметил Моор во время брифинга для журналистов. Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет ввести трансляцию главных событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. Как отметил глава региона, подготовка к голосованию прошла в соответствии с планом. «Обращаюсь ко всем! Обязательно приходите на избирательные участки, голосуйте за своего кандидата. Голосуйте за Россию, за наше будущее», — отметил Моор во время брифинга для журналистов. Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет ввести трансляцию главных событий.