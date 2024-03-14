14 марта 2024

Глава Тобольска Максим Афанасьев проголосовал на выборах. Видео

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Рабочая поездка губернатора Александра Моора. Тобольск, афанасьев максим
Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Выбор сделан! Меня очень радует та повышенная явка судя по количеству людей на избирательный участках, по хорошему праздничному настроению настроению. Это говорит о том, что мы едины», — отметил Афанасьев.

Выборы президента России начались 15 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. Ранее URA.RU писало, что свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Выбор сделан! Меня очень радует та повышенная явка судя по количеству людей на избирательный участках, по хорошему праздничному настроению настроению. Это говорит о том, что мы едины», — отметил Афанасьев. Выборы президента России начались 15 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. Ранее URA.RU писало, что свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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