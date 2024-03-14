Глава Тобольска Максим Афанасьев проголосовал на выборах. Видео

15 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Выбор сделан! Меня очень радует та повышенная явка судя по количеству людей на избирательный участках, по хорошему праздничному настроению настроению. Это говорит о том, что мы едины», — отметил Афанасьев. Выборы президента России начались 15 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. Ранее URA.RU писало, что свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Выбор сделан! Меня очень радует та повышенная явка судя по количеству людей на избирательный участках, по хорошему праздничному настроению настроению. Это говорит о том, что мы едины», — отметил Афанасьев. Выборы президента России начались 15 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. Ранее URA.RU писало, что свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.