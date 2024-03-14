Глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Выбор сделан! Меня очень радует та повышенная явка судя по количеству людей на избирательный участках, по хорошему праздничному настроению настроению. Это говорит о том, что мы едины», — отметил Афанасьев.
Выборы президента России начались 15 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов все желающие смогут до 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. Ранее URA.RU писало, что свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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