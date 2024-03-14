Тюменская Барби с дочкой пришли на выборы президента РФ. Фото, видео

15 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Выборы президента проходят в трехдневном формате Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Тюмени на выборы президента РФ пришли женщина с дочкой в образе кукол Барби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. «Стараюсь поддерживать интерес к политике и воспитывать у дочери стремление участвовать в будущем страны. Учу тому, как важно принимать решение и голосовать. Кстати, жители „Барбиленда“ тоже участвовали в выборах, поэтому мы с Алисой решили прийти в таких костюмах», — рассказала женщина в образе героини фильма «Барби». Выборы президента проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Основные события URA.RU публикует в онлайн-трансляции. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на выборы президента РФ пришли женщина с дочкой в образе кукол Барби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке. «Стараюсь поддерживать интерес к политике и воспитывать у дочери стремление участвовать в будущем страны. Учу тому, как важно принимать решение и голосовать. Кстати, жители „Барбиленда“ тоже участвовали в выборах, поэтому мы с Алисой решили прийти в таких костюмах», — рассказала женщина в образе героини фильма «Барби». Выборы президента проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Основные события URA.RU публикует в онлайн-трансляции. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.