Акция по срыву выборов президента не увенчалась успехом
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Акция протеста, направленная на срыв президентских выборов, провалилась. На избирательные участки никто не пришел.
«Из Иркутской области докладывают, что все спокойно, поклонников национал-предателей не видать», — передает telegram-канал «Опер пишет…». Канал также опубликовал видео, на котором видно, что на одном из избирательных участках ничего не происходит.
Ранее Прокуратура Москвы предупреждала о последствиях выхода на несогласованные акции в период президентских выборов. В ведомстве уточнили, что за препятствование голосованию последует уголовная ответственность.
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