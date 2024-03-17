Акция по срыву выборов президента в регионах России провалилась. Видео

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Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, избирательная урна, избирательный участок, бюллетень
Акция по срыву выборов президента не увенчалась успехом Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Акция протеста, направленная на срыв президентских выборов, провалилась. На избирательные участки никто не пришел.

«Из Иркутской области докладывают, что все спокойно, поклонников национал-предателей не видать», — передает telegram-канал «Опер пишет…». Канал также опубликовал видео, на котором видно, что на одном из избирательных участках ничего не происходит.

Ранее Прокуратура Москвы предупреждала о последствиях выхода на несогласованные акции в период президентских выборов. В ведомстве уточнили, что за препятствование голосованию последует уголовная ответственность.

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Акция протеста, направленная на срыв президентских выборов, провалилась. На избирательные участки никто не пришел. «Из Иркутской области докладывают, что все спокойно, поклонников национал-предателей не видать», — передает telegram-канал «Опер пишет…». Канал также опубликовал видео, на котором видно, что на одном из избирательных участках ничего не происходит. Ранее Прокуратура Москвы предупреждала о последствиях выхода на несогласованные акции в период президентских выборов. В ведомстве уточнили, что за препятствование голосованию последует уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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