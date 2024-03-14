Прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акции на выборах в Москве

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Выборы-2021: 17 сентября. Екатеринбург , выборы, топ, избирательный участок, звездочка, урна для голосования
Прокуратура Москвы заявила об уголовной ответственности за участие в несогласованных митингах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Прокуратура города Москвы предупредила граждан об ответственности за выход на несанкционированные акции в период выборов президента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили о призывах к участию в несогласованных митингах в соцсетях в период, когда проходят выборы президента. «Данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий. <…> за их совершение предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале.

Ранее Московская городская избирательная комиссия предупредила об уголовной ответственности за препятствование президентским выборам, пишут «Дни.ру». Голосование за главу государства пройдет с 15 по 17 марта. За президентский пост будут бороться самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и выходец из КПРФ Николай Харитонов.

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Прокуратура города Москвы предупредила граждан об ответственности за выход на несанкционированные акции в период выборов президента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве заявили о призывах к участию в несогласованных митингах в соцсетях в период, когда проходят выборы президента. «Данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий. <…> за их совершение предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении прокуратуры в официальном telegram-канале. Ранее Московская городская избирательная комиссия предупредила об уголовной ответственности за препятствование президентским выборам, пишут «Дни.ру». Голосование за главу государства пройдет с 15 по 17 марта. За президентский пост будут бороться самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и выходец из КПРФ Николай Харитонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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