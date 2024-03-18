Челябинский актер Алексей Гаврилов снялся в продолжении сериала «Тень Чикатило»

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Актер Алексей Гаврилов сыграл роль в сериале про приемника Чикатило Фото:

Актер Алексей Гаврилов, родившийся в Магнитогорске (Челябинская область), снялся в третьем сезоне сериала «Тень Чикатило». Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Совсем скоро вы сможете посмотреть мою роль в проекте „Тень Чикатило“. Спасибо режиссеру, продюсерам и партнеру по сценам», — сообщил Гаврилов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Сериал «Тень Чикатило» основан на реальных событиях. Первые два сезона основываются на раскрытии главного маньяка СССР — Андрея Чикатило. В третьем сезоне покажут историю его приемника Попцова, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Премьера запланирована на 2024 год.

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Актер Алексей Гаврилов, родившийся в Магнитогорске (Челябинская область), снялся в третьем сезоне сериала «Тень Чикатило». Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. «Совсем скоро вы сможете посмотреть мою роль в проекте „Тень Чикатило“. Спасибо режиссеру, продюсерам и партнеру по сценам», — сообщил Гаврилов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Сериал «Тень Чикатило» основан на реальных событиях. Первые два сезона основываются на раскрытии главного маньяка СССР — Андрея Чикатило. В третьем сезоне покажут историю его приемника Попцова, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Премьера запланирована на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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