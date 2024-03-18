Челябинский актер Алексей Гаврилов снялся в продолжении сериала «Тень Чикатило»

18 марта 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Актер Алексей Гаврилов сыграл роль в сериале про приемника Чикатило Фото: Александр Щербак/ТАСС Актер Алексей Гаврилов, родившийся в Магнитогорске (Челябинская область), снялся в третьем сезоне сериала «Тень Чикатило». Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. «Совсем скоро вы сможете посмотреть мою роль в проекте „Тень Чикатило“. Спасибо режиссеру, продюсерам и партнеру по сценам», — сообщил Гаврилов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Сериал «Тень Чикатило» основан на реальных событиях. Первые два сезона основываются на раскрытии главного маньяка СССР — Андрея Чикатило. В третьем сезоне покажут историю его приемника Попцова, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Премьера запланирована на 2024 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Алексей Гаврилов, родившийся в Магнитогорске (Челябинская область), снялся в третьем сезоне сериала «Тень Чикатило». Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. «Совсем скоро вы сможете посмотреть мою роль в проекте „Тень Чикатило“. Спасибо режиссеру, продюсерам и партнеру по сценам», — сообщил Гаврилов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Сериал «Тень Чикатило» основан на реальных событиях. Первые два сезона основываются на раскрытии главного маньяка СССР — Андрея Чикатило. В третьем сезоне покажут историю его приемника Попцова, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Премьера запланирована на 2024 год.