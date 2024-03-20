Полиция Шадринска просит депутатов помочь найти деньги на уборку конопли

20 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Начальник отдела обратился к депутатам во время заседания комиссии гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник МО МВД «Шадринский» (Курганская область) Вадим Ищенко попросил депутатов гордумы помочь выделить бюджетные деньги на уборку конопляных полей, вознаграждения горожанам, которые помогают полиции, и выделение новых коек для вытрезвителя. Дума во время комиссии по соцполитике приняла эту информацию к сведению, сообщил URA.RU депутат Александр Бухаров. «Ищенко обратился, чтобы предусмотреть в городском бюджете средства по нескольким направлениям. Он сказал, что у нас есть неубранные поля, где есть конопля. Недобропорядочные граждане ее собирают, а денег, чтобы ликвидировать поля, не хватает. Депутаты просто решили принять информацию к сведению, из-за чего получается, что они не будут дальше работать по этому вопросу», — рассказал Бухаров. Полицейский также попросил помочь выделить деньги: на дополнительные койки для вытрезвителя, так как сейчас их всего пять, на профилактику подростковой преступности и поощрение горожан, которые помогли поймать преступников, и полицейских, на создание народной дружины. Бухаров предложил создать рабочую группу, чтобы подсчитать, сколько на это нужно денег, но другие депутаты его не поддержали. Представители администрации объяснили депутатам, что работники МГБУ «Шадринский лесхоз» своевременно уничтожают коноплю, но имеют право делать это только на земле, которая является муниципальной собственностью. Власти отметили, что летом прошлого года занятость подростков в городе составила 88%, и всем желающим помогли участвовать в трудовых сменах, в том числе, в отряде «Наш город», и администрация прорабатывает вопрос по увеличению финансирования отряда. Председатель КСП Ирина Попова отметила, что в прошлом году на поощрение полицейских было выделено 2 млн рублей. При этом власти добавили, что бюджет города принят с максимально возможным дефицитом. Представителю МВД предложили ходатайствовать о награждении отличившихся граждан муниципальными наградами и поощрениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник МО МВД «Шадринский» (Курганская область) Вадим Ищенко попросил депутатов гордумы помочь выделить бюджетные деньги на уборку конопляных полей, вознаграждения горожанам, которые помогают полиции, и выделение новых коек для вытрезвителя. Дума во время комиссии по соцполитике приняла эту информацию к сведению, сообщил URA.RU депутат Александр Бухаров. «Ищенко обратился, чтобы предусмотреть в городском бюджете средства по нескольким направлениям. Он сказал, что у нас есть неубранные поля, где есть конопля. Недобропорядочные граждане ее собирают, а денег, чтобы ликвидировать поля, не хватает. Депутаты просто решили принять информацию к сведению, из-за чего получается, что они не будут дальше работать по этому вопросу», — рассказал Бухаров. Полицейский также попросил помочь выделить деньги: на дополнительные койки для вытрезвителя, так как сейчас их всего пять, на профилактику подростковой преступности и поощрение горожан, которые помогли поймать преступников, и полицейских, на создание народной дружины. Бухаров предложил создать рабочую группу, чтобы подсчитать, сколько на это нужно денег, но другие депутаты его не поддержали. Представители администрации объяснили депутатам, что работники МГБУ «Шадринский лесхоз» своевременно уничтожают коноплю, но имеют право делать это только на земле, которая является муниципальной собственностью. Власти отметили, что летом прошлого года занятость подростков в городе составила 88%, и всем желающим помогли участвовать в трудовых сменах, в том числе, в отряде «Наш город», и администрация прорабатывает вопрос по увеличению финансирования отряда. Председатель КСП Ирина Попова отметила, что в прошлом году на поощрение полицейских было выделено 2 млн рублей. При этом власти добавили, что бюджет города принят с максимально возможным дефицитом. Представителю МВД предложили ходатайствовать о награждении отличившихся граждан муниципальными наградами и поощрениями.