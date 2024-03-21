Англия хочет создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева

«Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

21 марта 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Перемещение украинских войск может привести к увеличению интенсивности вооруженных столкновений, сообщили ученые Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания планирует создать буферную зону вокруг Киева, используя силы НАТО, а бойцов ВСУ переместить в область вооруженных столкновений. Таким мнением поделились российские ученые Академии военных наук Александр Бартош и Анатолий Летяго. «Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши», — говорится в статье ученых в журнале «Национальная оборона». По их словам, целью является создание буферной зоны в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Ученые отметили, что согласно плану Лондона, перемещение украинских войск может привести к увеличению интенсивности вооруженных столкновений и в конечном счете заставит Москву сесть за стол переговоров. Военные аналитики также подчеркнули, что некоторые страны-члены НАТО могут отказаться от плана Великобритании. Ранее бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес заявил, что британские войска могут отправить на Украину. Премьер-министр государства Риши Сунак отметил, что Великобритания не планирует размещения своих войск на Украине, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания планирует создать буферную зону вокруг Киева, используя силы НАТО, а бойцов ВСУ переместить в область вооруженных столкновений. Таким мнением поделились российские ученые Академии военных наук Александр Бартош и Анатолий Летяго. «Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши», — говорится в статье ученых в журнале «Национальная оборона». По их словам, целью является создание буферной зоны в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Ученые отметили, что согласно плану Лондона, перемещение украинских войск может привести к увеличению интенсивности вооруженных столкновений и в конечном счете заставит Москву сесть за стол переговоров. Военные аналитики также подчеркнули, что некоторые страны-члены НАТО могут отказаться от плана Великобритании. Ранее бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес заявил, что британские войска могут отправить на Украину. Премьер-министр государства Риши Сунак отметил, что Великобритания не планирует размещения своих войск на Украине, передает «Национальная служба новостей».