В Британии допустили отправку войск на Украину

Daily Mail: экс-министр обороны Британии Уоллес допустил отправку войск Киеву

19 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Бывший министр обороны Уоллес считает, что надо отправлять войска на Украину, не дожидаясь необходимого финансирования Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские войска могут отправить на Украину, считает бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает Daily Mail. «Бен Уоллес призвал… установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — отмечается в материале британского издания . Также Бен Уоллес считает, что Британия не может дожидаться улучшения экономики, прежде чем ВС страны получат необходимое финансирование. Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили о том, что Франция подготавливает военных для отправки их на Украину. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин отметил, что к отправке готовятся около двух тысяч французских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британские войска могут отправить на Украину, считает бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает Daily Mail. «Бен Уоллес призвал… установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — отмечается в материале британского издания. Также Бен Уоллес считает, что Британия не может дожидаться улучшения экономики, прежде чем ВС страны получат необходимое финансирование. Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили о том, что Франция подготавливает военных для отправки их на Украину. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин отметил, что к отправке готовятся около двух тысяч французских военных.