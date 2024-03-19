В Британии допустили отправку войск на Украину

Британские войска могут отправить на Украину, считает бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает Daily Mail.
«Бен Уоллес призвал… установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — отмечается в материале британского издания. Также Бен Уоллес считает, что Британия не может дожидаться улучшения экономики, прежде чем ВС страны получат необходимое финансирование.
Британские войска могут отправить на Украину, считает бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает Daily Mail. «Бен Уоллес призвал… установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — отмечается в материале британского издания. Также Бен Уоллес считает, что Британия не может дожидаться улучшения экономики, прежде чем ВС страны получат необходимое финансирование. Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили о том, что Франция подготавливает военных для отправки их на Украину. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин отметил, что к отправке готовятся около двух тысяч французских военных.