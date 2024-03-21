Урсула фон дер Ляйен предложила новые ограничения против зерна из РФ

Появятся тарифы на аграрный экспорт из РФ и Белоруссии, заявила Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия подготовит специальные тарифы на аграрный экспорт из России и Белоруссии. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — передает слова Урсулы фон дер Ляйен ТАСС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.