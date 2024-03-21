Общество Урсула фон дер Ляйен предложила новые ограничения против зерна из РФ 22 марта 2024 в 02:30 Размер текста - 17 + Появятся тарифы на аграрный экспорт из РФ и Белоруссии, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еврокомиссия подготовит специальные тарифы на аграрный экспорт из России и Белоруссии. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — передает слова Урсулы фон дер Ляйен ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Еврокомиссия подготовит специальные тарифы на аграрный экспорт из России и Белоруссии. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — передает слова Урсулы фон дер Ляйен ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям