21 марта 2024

Урсула фон дер Ляйен предложила новые ограничения против зерна из РФ

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , пшеница, урожай, зерно, сноп, колос, продовольственная безопасность, агро2022
Появятся тарифы на аграрный экспорт из РФ и Белоруссии, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:

Еврокомиссия подготовит специальные тарифы на аграрный экспорт из России и Белоруссии. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — передает слова Урсулы фон дер Ляйен ТАСС.

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Еврокомиссия подготовит специальные тарифы на аграрный экспорт из России и Белоруссии. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — передает слова Урсулы фон дер Ляйен ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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