В курганском городе детей не подвозят к школе, так как нет водителя на маршруте

В Петухово ищут водителя на школьный автобус, чтобы запустить маршрут

22 марта 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

В Петухово не могут найти водителя на школьный автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петухово ученикам приходится ходить в школу пешком по бездорожью, так как школьный автобус не ездит по маршруту. Об этом местные жители пожаловались окружным властям. В администрации округа ответили, что проводится подбор водителя. «Куда только не обращались, автобуса так и нет в сторону Рабочей улицы в Петухово. Как дети сейчас ходят — ужас. На улице Красная на дороге разливные лужи такие, что их даже не обойти», — написала жительница Петухово в группе окружной администрации во «ВКонтакте». В администрации округа ответили, что сейчас транспорт задействован в подвозе начальных классов, обучавшихся в СОШ имени Героя Советского Союза К.Ф.Кухарова- структурного подразделения МБОУ «Петуховская СОШ имени Героя Советского Союза Я.С.Кулишева», в с. Петухово на время ремонта. Проводится подбор водителя на имеющийся автобус для открытия нового маршрута. В официальной группе администрации Петуховского округа размещено объявление: в Петуховскую среднюю общеобразовательную школу им. Героя Советского Союза Я.С. Кулишева требуется водитель школьного автобуса. При этом не указана зарплата. На одном из сайтов вакансий, в объявлении Петуховской школы потенциальному водителю школьного автобуса предлагают 22 129 рублей в месяц. Фото: группа «Администрация Петуховского муниципального округа» во «ВКонтакте», https://vk.com/clubpetuhovoadm?w=wall-170632669_10174 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петухово ученикам приходится ходить в школу пешком по бездорожью, так как школьный автобус не ездит по маршруту. Об этом местные жители пожаловались окружным властям. В администрации округа ответили, что проводится подбор водителя. «Куда только не обращались, автобуса так и нет в сторону Рабочей улицы в Петухово. Как дети сейчас ходят — ужас. На улице Красная на дороге разливные лужи такие, что их даже не обойти», — написала жительница Петухово в группе окружной администрации во «ВКонтакте». В администрации округа ответили, что сейчас транспорт задействован в подвозе начальных классов, обучавшихся в СОШ имени Героя Советского Союза К.Ф.Кухарова- структурного подразделения МБОУ «Петуховская СОШ имени Героя Советского Союза Я.С.Кулишева», в с. Петухово на время ремонта. Проводится подбор водителя на имеющийся автобус для открытия нового маршрута. В официальной группе администрации Петуховского округа размещено объявление: в Петуховскую среднюю общеобразовательную школу им. Героя Советского Союза Я.С. Кулишева требуется водитель школьного автобуса. При этом не указана зарплата. На одном из сайтов вакансий, в объявлении Петуховской школы потенциальному водителю школьного автобуса предлагают 22 129 рублей в месяц.