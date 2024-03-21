21 марта 2024

В курганском городе детей не подвозят к школе, так как нет водителя на маршруте

В Петухово ищут водителя на школьный автобус, чтобы запустить маршрут
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, маршрутное такси, транспорт, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, паз, школьники
В Петухово не могут найти водителя на школьный автобус Фото:

В Петухово ученикам приходится ходить в школу пешком по бездорожью, так как школьный автобус не ездит по маршруту. Об этом местные жители пожаловались окружным властям. В администрации округа ответили, что проводится подбор водителя.

«Куда только не обращались, автобуса так и нет в сторону Рабочей улицы в Петухово. Как дети сейчас ходят — ужас. На улице Красная на дороге разливные лужи такие, что их даже не обойти», — написала жительница Петухово в группе окружной администрации во «ВКонтакте».

В администрации округа ответили, что сейчас транспорт задействован в подвозе начальных классов, обучавшихся в СОШ имени Героя Советского Союза К.Ф.Кухарова- структурного подразделения МБОУ «Петуховская СОШ имени Героя Советского Союза Я.С.Кулишева», в с. Петухово на время ремонта. Проводится подбор водителя на имеющийся автобус для открытия нового маршрута.

В официальной группе администрации Петуховского округа размещено объявление: в Петуховскую среднюю общеобразовательную школу им. Героя Советского Союза Я.С. Кулишева требуется водитель школьного автобуса. При этом не указана зарплата. На одном из сайтов вакансий, в объявлении Петуховской школы потенциальному водителю школьного автобуса предлагают 22 129 рублей в месяц.

Фото:

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В Петухово ученикам приходится ходить в школу пешком по бездорожью, так как школьный автобус не ездит по маршруту. Об этом местные жители пожаловались окружным властям. В администрации округа ответили, что проводится подбор водителя. «Куда только не обращались, автобуса так и нет в сторону Рабочей улицы в Петухово. Как дети сейчас ходят — ужас. На улице Красная на дороге разливные лужи такие, что их даже не обойти», — написала жительница Петухово в группе окружной администрации во «ВКонтакте». В администрации округа ответили, что сейчас транспорт задействован в подвозе начальных классов, обучавшихся в СОШ имени Героя Советского Союза К.Ф.Кухарова- структурного подразделения МБОУ «Петуховская СОШ имени Героя Советского Союза Я.С.Кулишева», в с. Петухово на время ремонта. Проводится подбор водителя на имеющийся автобус для открытия нового маршрута. В официальной группе администрации Петуховского округа размещено объявление: в Петуховскую среднюю общеобразовательную школу им. Героя Советского Союза Я.С. Кулишева требуется водитель школьного автобуса. При этом не указана зарплата. На одном из сайтов вакансий, в объявлении Петуховской школы потенциальному водителю школьного автобуса предлагают 22 129 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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