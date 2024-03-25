Подросток, работавший в «Крокусе», рассказал, как террорист готовился к нападению

16-летний работник «Крокуса»: 7 марта один из террористов осматривал «Крокус»
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус-сити
Александр Журик сообщил, что он запомнил террориста по куртке Фото:
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Террорист Шамсидин Фаридуни, совершивший нападение в «Крокус Сити Холле», приходил 7 марта в зрительский зал и осматривал, где что находится. Об этом сообщил 16-летний работник «Крокус Сити Холла» Александр Журик.

«7 марта <…> террорист, как я позже понял <…> ко мне подходил несколько раз на протяжении часа, что-то невнятное спрашивал, но я не помню точно, потому что он плохо говорил по-русски», — заявил Журик. Его слова передает telegram-канал Shot.

Журик объяснял террористу, что необходимо оставлять одежду в гардеробе. Однако мужчина не послушал его и продолжал ходить в верхней одежде, позже он ушел. Подросток запомнил террориста по куртке — чуть позже он увидел снимок фотографа, на котором был тот мужчина, и узнал его.

Во время теракта Журик находился на работе в гардеробной на минус первом этаже. Он спокойно эвакуировал людей через служебную дверь. Позднее созвонился со своей девушкой Елизаветой, они перешли по мосту и смогли добраться до дома.

Ранее сообщалось, что несколько подростков, которые подрабатывали в гардеробе во время произошедшего, смогли вывести более ста человек из здания через экстренный выход. Депутат Нина Останина сообщила, что проявивших героизм в «Крокус Сити Холле» подростков пригласят в Госдуму, передает телеканал 360.

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Террорист Шамсидин Фаридуни, совершивший нападение в «Крокус Сити Холле», приходил 7 марта в зрительский зал и осматривал, где что находится. Об этом сообщил 16-летний работник «Крокус Сити Холла» Александр Журик. «7 марта <…> террорист, как я позже понял <…> ко мне подходил несколько раз на протяжении часа, что-то невнятное спрашивал, но я не помню точно, потому что он плохо говорил по-русски», — заявил Журик. Его слова передает telegram-канал Shot. Журик объяснял террористу, что необходимо оставлять одежду в гардеробе. Однако мужчина не послушал его и продолжал ходить в верхней одежде, позже он ушел. Подросток запомнил террориста по куртке — чуть позже он увидел снимок фотографа, на котором был тот мужчина, и узнал его. Во время теракта Журик находился на работе в гардеробной на минус первом этаже. Он спокойно эвакуировал людей через служебную дверь. Позднее созвонился со своей девушкой Елизаветой, они перешли по мосту и смогли добраться до дома. Ранее сообщалось, что несколько подростков, которые подрабатывали в гардеробе во время произошедшего, смогли вывести более ста человек из здания через экстренный выход. Депутат Нина Останина сообщила, что проявивших героизм в «Крокус Сити Холле» подростков пригласят в Госдуму, передает телеканал 360.
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