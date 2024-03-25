Детский омбудсмен наградила подростков, спасавших людей в «Крокусе» во время теракта

Молодые герои Ислам Халилов и Артем Донской были награждены за акт спасения людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Награды вручила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Благодарность за самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим», — заявила Львова-Белова на награждении. Ее выступление опубликовал telegram-канал «Известий».
Ранее сообщалось, что несколько подростков выводили людей во время теракта 22 марта. Школьник Ислам Халилов во время подработки в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.