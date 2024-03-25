Детский омбудсмен наградила подростков, спасавших людей в «Крокусе» во время теракта

Подростки, спасавшие людей в «Крокусе» во время теракта, получили награды
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Мария Львова-Белова вручила награды школьникам Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Молодые герои Ислам Халилов и Артем Донской были награждены за акт спасения людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Награды вручила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Благодарность за самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим», — заявила Львова-Белова на награждении. Ее выступление опубликовал telegram-канал «Известий».

Ранее сообщалось, что несколько подростков выводили людей во время теракта 22 марта. Школьник Ислам Халилов во время подработки в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.

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Молодые герои Ислам Халилов и Артем Донской были награждены за акт спасения людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Награды вручила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «Благодарность за самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим», — заявила Львова-Белова на награждении. Ее выступление опубликовал telegram-канал «Известий». Ранее сообщалось, что несколько подростков выводили людей во время теракта 22 марта. Школьник Ислам Халилов во время подработки в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания во время теракта более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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