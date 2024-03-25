Девочку разыскивают полиция и волонтеры
Волонтеры разыскивают в Магнитогорске 14-летнюю Русалину Шамсутдинову. Девочка ушла из дома и уже больше суток не давала знать о себе, сообщили 25 марта в Поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».
«Девочка ушла из дома по адресу улица Доменщиков, 28 около 15:00 воскресенья, 24 марта. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — рассказали в отряде.
Школьница худощавого телосложения, волосы темные, стрижка «Каре», глаза карие. Одета в куртку черного цвета, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой у нее сумка через плечо белого цвета.
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