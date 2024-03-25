В Магнитогорске пропала 14-летняя школьница во всем черном. Фото

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Девочку разыскивают полиция и волонтеры Фото:

Волонтеры разыскивают в Магнитогорске 14-летнюю Русалину Шамсутдинову. Девочка ушла из дома и уже больше суток не давала знать о себе, сообщили 25 марта в Поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Девочка ушла из дома по адресу улица Доменщиков, 28 около 15:00 воскресенья, 24 марта. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — рассказали в отряде.

Школьница худощавого телосложения, волосы темные, стрижка «Каре», глаза карие. Одета в куртку черного цвета, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой у нее сумка через плечо белого цвета.

Фото:

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Волонтеры разыскивают в Магнитогорске 14-летнюю Русалину Шамсутдинову. Девочка ушла из дома и уже больше суток не давала знать о себе, сообщили 25 марта в Поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Девочка ушла из дома по адресу улица Доменщиков, 28 около 15:00 воскресенья, 24 марта. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — рассказали в отряде. Школьница худощавого телосложения, волосы темные, стрижка «Каре», глаза карие. Одета в куртку черного цвета, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой у нее сумка через плечо белого цвета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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