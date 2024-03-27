В Салехарде Губерниев впервые вел репортаж из комментаторского чума

В Салехарде Губерниев впервые провел репортаж из комментаторского чума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев до сих пор удивляется обычаям Ямала. В Салехарде он «прошел новое испытание» — работа из комментаторского чума.

«Первый раз комментаторский чум. Тоже новое такое испытание на Ямале, в Салехарде», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале.

По словам спортивного комментатора, он сталкивался с разными комментаторскими позициями: кабинами, будками, рубками, но вот чум его действительно удивил. Тем не менее Губерниев рад такому новому опыту, поэтому поблагодарил Салехард за приглашение.

Звезду спортивных эфиров встретили в аэропорту, устроив национальные пляски с бубнами. После этого, комментатор встретился с молодежью, рассказав, почему он похож на осла из мультфильма, а вечером разминался скороговорками и учился правильно выговаривать ямальские названия. Когда День оленевода был окончен, Губерниев искренне восхитился гонками на оленьих упряжках, назвав их участников с пилотами «Формулы-1».