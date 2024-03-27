27 марта 2024

Губерниев удивился обычаям ЯНАО. Видео

В Салехарде Губерниев впервые вел репортаж из комментаторского чума
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, губерниев дмитрий
В Салехарде Губерниев впервые провел репортаж из комментаторского чума Фото:

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев до сих пор удивляется обычаям Ямала. В Салехарде он «прошел новое испытание» — работа из комментаторского чума.

«Первый раз комментаторский чум. Тоже новое такое испытание на Ямале, в Салехарде», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале.

По словам спортивного комментатора, он сталкивался с разными комментаторскими позициями: кабинами, будками, рубками, но вот чум его действительно удивил. Тем не менее Губерниев рад такому новому опыту, поэтому поблагодарил Салехард за приглашение.

Звезду спортивных эфиров встретили в аэропорту, устроив национальные пляски с бубнами. После этого, комментатор встретился с молодежью, рассказав, почему он похож на осла из мультфильма, а вечером разминался скороговорками и учился правильно выговаривать ямальские названия. Когда День оленевода был окончен, Губерниев искренне восхитился гонками на оленьих упряжках, назвав их участников с пилотами «Формулы-1».

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев до сих пор удивляется обычаям Ямала. В Салехарде он «прошел новое испытание» — работа из комментаторского чума. «Первый раз комментаторский чум. Тоже новое такое испытание на Ямале, в Салехарде», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале. По словам спортивного комментатора, он сталкивался с разными комментаторскими позициями: кабинами, будками, рубками, но вот чум его действительно удивил. Тем не менее Губерниев рад такому новому опыту, поэтому поблагодарил Салехард за приглашение. Звезду спортивных эфиров встретили в аэропорту, устроив национальные пляски с бубнами. После этого, комментатор встретился с молодежью, рассказав, почему он похож на осла из мультфильма, а вечером разминался скороговорками и учился правильно выговаривать ямальские названия. Когда День оленевода был окончен, Губерниев искренне восхитился гонками на оленьих упряжках, назвав их участников с пилотами «Формулы-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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