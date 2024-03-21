В ЯНАО спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел подготовку перед Днем оленевода в Салехарде. Процесс заучивания ямальских топонимов и фамилий был снят на видео.
«Комментатор, которого уже, кажется, не удивить сложными словами, все же решил заранее „привыкнуть“ к ямальским топонимам и фамилиям. Трансляция гонок на оленьих упряжках — уже завтра, 23 марта, в 13 часов», — сообщает в telegram-канале «Север-пресс». К посту прикреплен видеоролик, где снято, как комментатор готовится к эфиру.
Губерниев прибыл в Салехард 22 марта, в аэропорту его встречали танцем с бубнами. Днем он встретился с городской молодежью, где рассказал, почему ассоциирует себя с ослом.
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