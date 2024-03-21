21 марта 2024

Губерниев разучил названия поселков и фамилии жителей ЯНАО. Видео

Губерниев подготовился комментировать гонки на оленях в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев разучил ямальские фамилии и топонимы Фото:
новость из сюжета
День оленевода — главный праздник Ямала

В ЯНАО спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел подготовку перед Днем оленевода в Салехарде. Процесс заучивания ямальских топонимов и фамилий был снят на видео.

«Комментатор, которого уже, кажется, не удивить сложными словами, все же решил заранее „привыкнуть“ к ямальским топонимам и фамилиям. Трансляция гонок на оленьих упряжках — уже завтра, 23 марта, в 13 часов», — сообщает в telegram-канале «Север-пресс». К посту прикреплен видеоролик, где снято, как комментатор готовится к эфиру.

Губерниев прибыл в Салехард 22 марта, в аэропорту его встречали танцем с бубнами. Днем он встретился с городской молодежью, где рассказал, почему ассоциирует себя с ослом.

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В ЯНАО спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел подготовку перед Днем оленевода в Салехарде. Процесс заучивания ямальских топонимов и фамилий был снят на видео. «Комментатор, которого уже, кажется, не удивить сложными словами, все же решил заранее „привыкнуть“ к ямальским топонимам и фамилиям. Трансляция гонок на оленьих упряжках — уже завтра, 23 марта, в 13 часов», — сообщает в telegram-канале «Север-пресс». К посту прикреплен видеоролик, где снято, как комментатор готовится к эфиру. Губерниев прибыл в Салехард 22 марта, в аэропорту его встречали танцем с бубнами. Днем он встретился с городской молодежью, где рассказал, почему ассоциирует себя с ослом.
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