21 марта 2024

В Салехарде Губерниева встретили танцем с бубнами. Видео

Губерниев приехал в Салехард по приглашению мэра Титовского
© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, губерниев дмитрий, артюхов дмитрий
Дмитрий Губерниев будет комментировать гонки в Салехарде Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заверил жителей Салехарда (ЯНАО), что прокомментирует гонки на оленьих упряжках в День оленевода. Он уже прибыл в Салехард, где его встретили танцем с бубнами, передает «Медиацентр Салехард».

«Для вас прокомментирую гонки на оленьих упряжках в Салехарде. Для меня это новый опыт. Все успеем, биатлон стартует в Тюмени и одновременно гонки на оленьих упряжках. Вот такой день на Ямале ждет нас уже в эту субботу», — сказал Дмитрий Губерниев в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Салехард Онлайн».

Спортивный комментатор уже прибыл в окружную столицу. Его приветливо встретили и показали национальный танец с бубнами.

Комментировать праздник Губерниева пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский. День оленевода пройдет 23 марта.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заверил жителей Салехарда (ЯНАО), что прокомментирует гонки на оленьих упряжках в День оленевода. Он уже прибыл в Салехард, где его встретили танцем с бубнами, передает «Медиацентр Салехард». «Для вас прокомментирую гонки на оленьих упряжках в Салехарде. Для меня это новый опыт. Все успеем, биатлон стартует в Тюмени и одновременно гонки на оленьих упряжках. Вот такой день на Ямале ждет нас уже в эту субботу», — сказал Дмитрий Губерниев в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Салехард Онлайн». Спортивный комментатор уже прибыл в окружную столицу. Его приветливо встретили и показали национальный танец с бубнами. Комментировать праздник Губерниева пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский. День оленевода пройдет 23 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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