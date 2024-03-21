В Салехарде Губерниева встретили танцем с бубнами. Видео

Губерниев приехал в Салехард по приглашению мэра Титовского

22 марта 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев будет комментировать гонки в Салехарде Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета День оленевода — главный праздник Ямала Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заверил жителей Салехарда (ЯНАО), что прокомментирует гонки на оленьих упряжках в День оленевода. Он уже прибыл в Салехард, где его встретили танцем с бубнами, передает «Медиацентр Салехард». «Для вас прокомментирую гонки на оленьих упряжках в Салехарде. Для меня это новый опыт. Все успеем, биатлон стартует в Тюмени и одновременно гонки на оленьих упряжках. Вот такой день на Ямале ждет нас уже в эту субботу», — сказал Дмитрий Губерниев в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Салехард Онлайн». Спортивный комментатор уже прибыл в окружную столицу. Его приветливо встретили и показали национальный танец с бубнами. Комментировать праздник Губерниева пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский. День оленевода пройдет 23 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заверил жителей Салехарда (ЯНАО), что прокомментирует гонки на оленьих упряжках в День оленевода. Он уже прибыл в Салехард, где его встретили танцем с бубнами, передает «Медиацентр Салехард». «Для вас прокомментирую гонки на оленьих упряжках в Салехарде. Для меня это новый опыт. Все успеем, биатлон стартует в Тюмени и одновременно гонки на оленьих упряжках. Вот такой день на Ямале ждет нас уже в эту субботу», — сказал Дмитрий Губерниев в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Салехард Онлайн». Спортивный комментатор уже прибыл в окружную столицу. Его приветливо встретили и показали национальный танец с бубнами. Комментировать праздник Губерниева пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский. День оленевода пройдет 23 марта.