Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заверил жителей Салехарда (ЯНАО), что прокомментирует гонки на оленьих упряжках в День оленевода. Он уже прибыл в Салехард, где его встретили танцем с бубнами, передает «Медиацентр Салехард».
«Для вас прокомментирую гонки на оленьих упряжках в Салехарде. Для меня это новый опыт. Все успеем, биатлон стартует в Тюмени и одновременно гонки на оленьих упряжках. Вот такой день на Ямале ждет нас уже в эту субботу», — сказал Дмитрий Губерниев в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Салехард Онлайн».
Спортивный комментатор уже прибыл в окружную столицу. Его приветливо встретили и показали национальный танец с бубнами.
Комментировать праздник Губерниева пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский. День оленевода пройдет 23 марта.
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