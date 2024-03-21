21 марта 2024

Губерниев сравнил себя с ослом из мультфильма

Губерниев пообщался с жителями Салехарда в молодежном центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, губерниев дмитрий, портрет
Дмитрий Губерниев сравнил себя с ослом из мультфильма «Бременские музыканты» Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с жителями Салехарда (ЯНАО) в молодежном центре. Во время общения он сравнил себя с ослом из мультфильма «Бременские музыканты».

«Я поклонник молодежи, мне всегда радостно приходить, общаться. Меня спрашивают, кем я себя ощущаю? Ослом из „Бременских музыкантов“, потому что „смех и радость мы приносим людям“ и дальше по тексту», — сообщил Дмитрий Губерниев на встрече, видео с которой опубликовано в telegram-канале «Север-пресс».

Губерниев прилетел в Салехард утром 22 марта. Его пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский для комментирования гонок на оленях в День оленевода.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с жителями Салехарда (ЯНАО) в молодежном центре. Во время общения он сравнил себя с ослом из мультфильма «Бременские музыканты». «Я поклонник молодежи, мне всегда радостно приходить, общаться. Меня спрашивают, кем я себя ощущаю? Ослом из „Бременских музыкантов“, потому что „смех и радость мы приносим людям“ и дальше по тексту», — сообщил Дмитрий Губерниев на встрече, видео с которой опубликовано в telegram-канале «Север-пресс». Губерниев прилетел в Салехард утром 22 марта. Его пригласил мэр окружной столицы Алексей Титовский для комментирования гонок на оленях в День оленевода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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