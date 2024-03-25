25 марта 2024
24 марта 2024

Губерниев: участники гонок на оленьих упряжках в Салехарде — пилоты «Формулы-1»

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , губерниев дмитрий
Губерниев восхитился участниками гонок на оленьих упряжках в Салехарде Фото:

В Салехарде на День оленевода прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был в таком восхищении, что сравнил их участников с пилотами «Формулы-1».

«Отличная борьба. И хочу сказать, что наши замечательные наездники, всадники, оленеводы — пилоты „Формулы-1“, называйте их как хотите, потому что это настоящие виртуозы», — рассказал Губерниев «Ямал-Медиа».

Лучший результат в этом году показал тундровик из Приуральского района Николай Валеев, проехав двухметровую трассу за две минуты и 50 секунд без замечаний. В качестве приза ему вручили снегоход.

Из-за траура по погибшим при теракте в «Крокус Сити Холл» праздник Дня оленевода проходил нестандартно. Сначала власти приняли решение отменить его церемонию открытия и все развлекательные мероприятия, а после мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что спортивные соревнования будут закрыты для посещения и пройдут без зрителей.

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В Салехарде на День оленевода прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был в таком восхищении, что сравнил их участников с пилотами «Формулы-1». «Отличная борьба. И хочу сказать, что наши замечательные наездники, всадники, оленеводы — пилоты „Формулы-1“, называйте их как хотите, потому что это настоящие виртуозы», — рассказал Губерниев «Ямал-Медиа». Лучший результат в этом году показал тундровик из Приуральского района Николай Валеев, проехав двухметровую трассу за две минуты и 50 секунд без замечаний. В качестве приза ему вручили снегоход. Из-за траура по погибшим при теракте в «Крокус Сити Холл» праздник Дня оленевода проходил нестандартно. Сначала власти приняли решение отменить его церемонию открытия и все развлекательные мероприятия, а после мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что спортивные соревнования будут закрыты для посещения и пройдут без зрителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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