Губерниев: участники гонок на оленьих упряжках в Салехарде — пилоты «Формулы-1»

В Салехарде на День оленевода прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был в таком восхищении, что сравнил их участников с пилотами «Формулы-1».
«Отличная борьба. И хочу сказать, что наши замечательные наездники, всадники, оленеводы — пилоты „Формулы-1“, называйте их как хотите, потому что это настоящие виртуозы», — рассказал Губерниев «Ямал-Медиа».
Лучший результат в этом году показал тундровик из Приуральского района Николай Валеев, проехав двухметровую трассу за две минуты и 50 секунд без замечаний. В качестве приза ему вручили снегоход.
Из-за траура по погибшим при теракте в «Крокус Сити Холл» праздник Дня оленевода проходил нестандартно. Сначала власти приняли решение отменить его церемонию открытия и все развлекательные мероприятия, а после мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что спортивные соревнования будут закрыты для посещения и пройдут без зрителей.
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