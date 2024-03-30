Осколок стекла был внутри закрытой упаковки (архивное фото)
Пермяки обнаружили осколок стекла в пачке творога, купленного в магазине. Обеспокоенных граждан цитирует telegram-канал «Плохие новости Пермь».
«Сегодня в твороге был такой „сюрприз“. Обнаружили, когда уже если», — прокомментировали пермяки в мессенджере. К сообщению прикреплено видео со стеклянным осколком.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в управлении роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Ранее пермяки находили металлическую стружку в упаковке сыра. Товар был приобретен в одном из сетевых магазинов.
Осколок стекла в твороге мог привести к непоправимым последствиям
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