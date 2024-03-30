30 марта 2024
29 марта 2024

Пермяки нашли осколок стекла в твороге из магазина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Осколок стекла был внутри закрытой упаковки (архивное фото)
Осколок стекла был внутри закрытой упаковки (архивное фото) Фото:

Пермяки обнаружили осколок стекла в пачке творога, купленного в магазине. Обеспокоенных граждан цитирует telegram-канал «Плохие новости Пермь».

«Сегодня в твороге был такой „сюрприз“. Обнаружили, когда уже если», — прокомментировали пермяки в мессенджере. К сообщению прикреплено видео со стеклянным осколком.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в управлении роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее пермяки находили металлическую стружку в упаковке сыра. Товар был приобретен в одном из сетевых магазинов.

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Осколок стекла в твороге мог привести к непоправимым последствиям

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Пермяки обнаружили осколок стекла в пачке творога, купленного в магазине. Обеспокоенных граждан цитирует telegram-канал «Плохие новости Пермь». «Сегодня в твороге был такой „сюрприз“. Обнаружили, когда уже если», — прокомментировали пермяки в мессенджере. К сообщению прикреплено видео со стеклянным осколком. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в управлении роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее пермяки находили металлическую стружку в упаковке сыра. Товар был приобретен в одном из сетевых магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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