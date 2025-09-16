Санкции, суды с рабочими и секретное производство: чем известен пермский завод «Машиностроитель»

Пермский завод «Машиностроитель (АО), топ-менеджера которого подозревают в мошенничестве, выпускает продукцию гражданского и оборонно-промышленного назначения. С 2012 года он входит в Корпорацию тактическое ракетное вооружение. URA.RU вспомнило, чем известен завод, основанный в 1967 году.
Производство
Завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии и авиационное оборудование, в частности, узлы авиадвигателя ПС-90. Именно такие установленного на самолетах специального летного отряда «Россия».
Мощности завода сосредоточены на двух площадках: в Мотовилихинском и Кировском районах города. В мае 2023 года предприятие приступило к строительству и реконструкции объектов на правом берегу Камы в Кировском районе. Здесь начато производство узлов и агрегатов для авиадвигателя ПД-8. Площадь комплекса превысит 20 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект превысили 2 млрд рублей.
Санкции
В разные года в отношении предприятия вводились санкции: со стороны Японии, США и Евросоюза. Так, американский Минфин в 2023 году включил предприятие в санкционный список мотивируя это тем, что оно оказывает поддержку оборонному комплексу РФ.
Легендарный директор и смена топ-менеджмента
На протяжении более четверти века бессменным руководителем «Машиностроителя» оставался Владимир Ломаев, заслуженный машиностроитель РФ. Он стоял «у руля» завода с 1999 года. При Ломаеве предприятие повысило объем производства в три раза, занимая лидирующие позиции в своей отрасли. В 2024 году Ломаев удостоен звания почетного гражданина Прикамья, а до этого, в 2018 году — почетного гражданина Перми. В 2025 году Ломаева на посту гендиректора сменил Андрей Горяев. Исполнительным директором акционерного общества был назначен Михаил Пепеляев.
Скандал из-за QR-кодов во время пандемии
В 2021 году «Машиностроитель» отстранил от работы несколько десятков сотрудников, у которых не было отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса. В ответ заводчане решили судиться с работодателем, подав к нему индивидуальные иски. После скандала на предприятие нагрянула трудовая инспекция, а рабочие потребовали о взыскать с завода в их пользу среднего заработка за время вынужденного прогула.
