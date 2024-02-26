Пермяки купили в сетевом гиганте сыр с металлической стружкой. Фото

27 февраля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Неприятный сюрприз в сыре обнаружили жители Березников Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Березников (Пермский край) купили в одном из магазинов «Лента» сыр с металлической стружкой. Фотографию неожиданной находки они опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Такой вот сыр у нас в Ленте продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это скорее всего ошибка сыроварни и стружка могла попасться в любом магазине. «Единичный случай, это не значит, что „Ленту“ надо записать в плохие магазины», — написал Андрей Суворов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ленты». Металлическая стружка в сыре «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-75084398_460879

Жители Березников (Пермский край) купили в одном из магазинов «Лента» сыр с металлической стружкой. Фотографию неожиданной находки они опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Такой вот сыр у нас в Ленте продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это скорее всего ошибка сыроварни и стружка могла попасться в любом магазине. «Единичный случай, это не значит, что „Ленту“ надо записать в плохие магазины», — написал Андрей Суворов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ленты».