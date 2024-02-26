Неприятный сюрприз в сыре обнаружили жители Березников
Жители Березников (Пермский край) купили в одном из магазинов «Лента» сыр с металлической стружкой. Фотографию неожиданной находки они опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Такой вот сыр у нас в Ленте продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки.
Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это скорее всего ошибка сыроварни и стружка могла попасться в любом магазине. «Единичный случай, это не значит, что „Ленту“ надо записать в плохие магазины», — написал Андрей Суворов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ленты».
Металлическая стружка в сыре
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