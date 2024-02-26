26 февраля 2024

Пермяки купили в сетевом гиганте сыр с металлической стружкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Алексей Коробейников. Екатеринбург, продукты, сыр, еда
Неприятный сюрприз в сыре обнаружили жители Березников Фото:

Жители Березников (Пермский край) купили в одном из магазинов «Лента» сыр с металлической стружкой. Фотографию неожиданной находки они опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Такой вот сыр у нас в Ленте продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки.

Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это скорее всего ошибка сыроварни и стружка могла попасться в любом магазине. «Единичный случай, это не значит, что „Ленту“ надо записать в плохие магазины», — написал Андрей Суворов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ленты».

Металлическая стружка в сыре
Металлическая стружка в сыре

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Жители Березников (Пермский край) купили в одном из магазинов «Лента» сыр с металлической стружкой. Фотографию неожиданной находки они опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Такой вот сыр у нас в Ленте продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это скорее всего ошибка сыроварни и стружка могла попасться в любом магазине. «Единичный случай, это не значит, что „Ленту“ надо записать в плохие магазины», — написал Андрей Суворов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ленты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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