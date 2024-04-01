Компания пермского экс-депутата получила прибыль на сотни миллионов рублей

Пермское АО «СтройПанельКомплект» в 2023 году получило более 350 млн прибыли

02 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В 2023 году предприятие занималось строительством объектов в Кондратово, Фролах и Курье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Акционерное общество «СтройПанельКомплект» (АО «СПК»), которым руководит бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Суетин, раскрыло финансовые показатели. По итогам 2023 года застройщик получил чистую прибыль на сумму более 350 млн рублей. Таким образом предприятию удалось выбраться из убытков. «Отчет о финансовых результатах АО „СтройПанельКомплект“ за 2023 год. Выручка — 3,2 млрд рублей, чистая прибыль — 357,4 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году выручка предприятия составляла 3,3 млрд рублей, а чистый убыток — 15,7 млн рублей. В аудиторском заключении дополнительно сообщается, что в 2023 году основную деятельность предприятие вело в качестве генподрядчика и техзаказчика на объектах в Кондратово, Фролах, Курье и в микрорайоне Вышка 2. Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 43,3 млн рублей. АО «СтройПанельКомплект» занимается строительством панельных жилых домов и продажей квартир. Также компания выпускает стеновые панели из керамических блоков. Руководит АО «СПК» пермский бизнесмен Виктор Суетин. С 2006 по 2011 год он являлся депутатом регионального заксобрания от ЛДПР, с 2010 по 2011 годы возглавлял региональное отделение партии. После ухода из политики продолжил работу в строительной отрасли. Сейчас Суетин занимает пост председателя совета ассоциации «Пермские строители», а также входит в состав градостроительного совета при губернаторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акционерное общество «СтройПанельКомплект» (АО «СПК»), которым руководит бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Суетин, раскрыло финансовые показатели. По итогам 2023 года застройщик получил чистую прибыль на сумму более 350 млн рублей. Таким образом предприятию удалось выбраться из убытков. «Отчет о финансовых результатах АО „СтройПанельКомплект“ за 2023 год. Выручка — 3,2 млрд рублей, чистая прибыль — 357,4 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году выручка предприятия составляла 3,3 млрд рублей, а чистый убыток — 15,7 млн рублей. В аудиторском заключении дополнительно сообщается, что в 2023 году основную деятельность предприятие вело в качестве генподрядчика и техзаказчика на объектах в Кондратово, Фролах, Курье и в микрорайоне Вышка 2. Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 43,3 млн рублей. АО «СтройПанельКомплект» занимается строительством панельных жилых домов и продажей квартир. Также компания выпускает стеновые панели из керамических блоков. Руководит АО «СПК» пермский бизнесмен Виктор Суетин. С 2006 по 2011 год он являлся депутатом регионального заксобрания от ЛДПР, с 2010 по 2011 годы возглавлял региональное отделение партии. После ухода из политики продолжил работу в строительной отрасли. Сейчас Суетин занимает пост председателя совета ассоциации «Пермские строители», а также входит в состав градостроительного совета при губернаторе.