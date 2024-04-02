Анна Asti объявила о возвращении на сцену

Анна Asti анонсировала тур после приостановки карьеры

02 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Анна Asti заявила о возобновлении концертов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российская певица Анна Asti (при рождении Анна Дзюба) сообщила о предстоящем концертном туре по стране. До этого исполнительница приостанавливала музыкальную карьеру из-за болей в ноге после операции. «Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур и все концерты состоятся!» — написала Анна Asti в своем telegram-канале. Также певица подчеркнула, что концерты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. Она сообщила, что на мероприятиях будут присутствовать сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции. Ранее у Анны Asti были запланированы концерты в марте. Однако девушка перенесла их с заявленных дат из-за болей в ноге после операции на ступнях. Тем не менее она успокоила поклонников, сказав, что все купленные билеты останутся действительными, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Анна Asti (при рождении Анна Дзюба) сообщила о предстоящем концертном туре по стране. До этого исполнительница приостанавливала музыкальную карьеру из-за болей в ноге после операции. «Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур и все концерты состоятся!» — написала Анна Asti в своем telegram-канале. Также певица подчеркнула, что концерты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. Она сообщила, что на мероприятиях будут присутствовать сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции. Ранее у Анны Asti были запланированы концерты в марте. Однако девушка перенесла их с заявленных дат из-за болей в ноге после операции на ступнях. Тем не менее она успокоила поклонников, сказав, что все купленные билеты останутся действительными, пишет телеканал 360.