Анна Asti объявила о возвращении на сцену

Анна Asti анонсировала тур после приостановки карьеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Asti заявила о возобновлении концертов Фото:

Российская певица Анна Asti (при рождении Анна Дзюба) сообщила о предстоящем концертном туре по стране. До этого исполнительница приостанавливала музыкальную карьеру из-за болей в ноге после операции.

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур и все концерты состоятся!» — написала Анна Asti в своем telegram-канале.

Также певица подчеркнула, что концерты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. Она сообщила, что на мероприятиях будут присутствовать сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции.

Ранее у Анны Asti были запланированы концерты в марте. Однако девушка перенесла их с заявленных дат из-за болей в ноге после операции на ступнях. Тем не менее она успокоила поклонников, сказав, что все купленные билеты останутся действительными, пишет телеканал 360.

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Российская певица Анна Asti (при рождении Анна Дзюба) сообщила о предстоящем концертном туре по стране. До этого исполнительница приостанавливала музыкальную карьеру из-за болей в ноге после операции. «Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур и все концерты состоятся!» — написала Анна Asti в своем telegram-канале. Также певица подчеркнула, что концерты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. Она сообщила, что на мероприятиях будут присутствовать сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции. Ранее у Анны Asti были запланированы концерты в марте. Однако девушка перенесла их с заявленных дат из-за болей в ноге после операции на ступнях. Тем не менее она успокоила поклонников, сказав, что все купленные билеты останутся действительными, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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