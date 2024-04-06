06 апреля 2024

К месту взрыва у дома в Татарстане приехали прокуроры

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
Причины и обстоятельства взрыва выяснятся (архивное фото) Фото:

Представитель городской прокуратуры города Нурлат в Республике Татарстан приехал к месту взрыва у жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«На место происшествия прибыл представитель городской прокуратуры. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся», — сказано в тексте, передает ТАСС.

Взрыв в многоквартирном доме произошел вечером 6 апреля. После начался пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.

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Представитель городской прокуратуры города Нурлат в Республике Татарстан приехал к месту взрыва у жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. «На место происшествия прибыл представитель городской прокуратуры. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся», — сказано в тексте, передает ТАСС. Взрыв в многоквартирном доме произошел вечером 6 апреля. После начался пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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