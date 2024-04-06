К месту взрыва у дома в Татарстане приехали прокуроры

07 апреля 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Причины и обстоятельства взрыва выяснятся (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представитель городской прокуратуры города Нурлат в Республике Татарстан приехал к месту взрыва у жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. «На место происшествия прибыл представитель городской прокуратуры. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся», — сказано в тексте, передает ТАСС. Взрыв в многоквартирном доме произошел вечером 6 апреля. После начался пожар. По предварительным данным, пострадал один человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель городской прокуратуры города Нурлат в Республике Татарстан приехал к месту взрыва у жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города. «На место происшествия прибыл представитель городской прокуратуры. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся», — сказано в тексте, передает ТАСС. Взрыв в многоквартирном доме произошел вечером 6 апреля. После начался пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.