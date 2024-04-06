К месту взрыва у дома в Татарстане приехали прокуроры

Причины и обстоятельства взрыва выяснятся (архивное фото)
Представитель городской прокуратуры города Нурлат в Республике Татарстан приехал к месту взрыва у жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«На место происшествия прибыл представитель городской прокуратуры. Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся», — сказано в тексте, передает ТАСС.
Взрыв в многоквартирном доме произошел вечером 6 апреля. После начался пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.
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