Шумков раскрыл подробности разговора с Путиным о паводке в Курганской области. Видео

08 апреля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Шумков доложил президенту РФ о ситуации с паводком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал президенту России Владимиру Путину о неожиданной ситуации с паводком. Шумков отметил в разговоре с главой государства, что еще несколько дней назад не было информации о планах резкого роста сброса воды с водохранилища в Казахстане. Об этом Шумков рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба областных властей в Telegram. «Я рассказал президенту Владимиру Путину, что ситуация неожиданная. Недавно Росгидромет сообщал нам, что большого паводка не ожидается. Однако с водохранилища в Казахстане сброс воды увеличился в 45 раз и область столкнулась с паводком», — пояснил Шумков. По словам губернатора региона, он доложил главе государства, что в области проверяется готовность гидротехнических сооружений к паводку. Он добавил, что все усилия властей направлены на работу с населением, создание пунктов временного размещения и помощь жителям подтопляемых территорий. Владимир Путин 7 апреля провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал президенту России Владимиру Путину о неожиданной ситуации с паводком. Шумков отметил в разговоре с главой государства, что еще несколько дней назад не было информации о планах резкого роста сброса воды с водохранилища в Казахстане. Об этом Шумков рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба областных властей в Telegram. «Я рассказал президенту Владимиру Путину, что ситуация неожиданная. Недавно Росгидромет сообщал нам, что большого паводка не ожидается. Однако с водохранилища в Казахстане сброс воды увеличился в 45 раз и область столкнулась с паводком», — пояснил Шумков. По словам губернатора региона, он доложил главе государства, что в области проверяется готовность гидротехнических сооружений к паводку. Он добавил, что все усилия властей направлены на работу с населением, создание пунктов временного размещения и помощь жителям подтопляемых территорий. Владимир Путин 7 апреля провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды.