07 апреля 2024

Шумков раскрыл подробности разговора с Путиным о паводке в Курганской области. Видео

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Шумков доложил президенту РФ о ситуации с паводком Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал президенту России Владимиру Путину о неожиданной ситуации с паводком. Шумков отметил в разговоре с главой государства, что еще несколько дней назад не было информации о планах резкого роста сброса воды с водохранилища в Казахстане. Об этом Шумков рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба областных властей в Telegram.

«Я рассказал президенту Владимиру Путину, что ситуация неожиданная. Недавно Росгидромет сообщал нам, что большого паводка не ожидается. Однако с водохранилища в Казахстане сброс воды увеличился в 45 раз и область столкнулась с паводком», — пояснил Шумков.

По словам губернатора региона, он доложил главе государства, что в области проверяется готовность гидротехнических сооружений к паводку. Он добавил, что все усилия властей направлены на работу с населением, создание пунктов временного размещения и помощь жителям подтопляемых территорий.

Владимир Путин 7 апреля провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал президенту России Владимиру Путину о неожиданной ситуации с паводком. Шумков отметил в разговоре с главой государства, что еще несколько дней назад не было информации о планах резкого роста сброса воды с водохранилища в Казахстане. Об этом Шумков рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба областных властей в Telegram. «Я рассказал президенту Владимиру Путину, что ситуация неожиданная. Недавно Росгидромет сообщал нам, что большого паводка не ожидается. Однако с водохранилища в Казахстане сброс воды увеличился в 45 раз и область столкнулась с паводком», — пояснил Шумков. По словам губернатора региона, он доложил главе государства, что в области проверяется готовность гидротехнических сооружений к паводку. Он добавил, что все усилия властей направлены на работу с населением, создание пунктов временного размещения и помощь жителям подтопляемых территорий. Владимир Путин 7 апреля провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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