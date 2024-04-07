Песков: Путин обсудил наводнения с губернаторами Курганской и Тюменской областей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин поручил объяснять людям необходимость заранее собирать вещи Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором из-за ожидаемого ухудшения ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — приводит ТАСС слова Пескова.

Сообщалось, что Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором из-за ожидаемого ухудшения ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — приводит ТАСС слова Пескова. Сообщалось, что Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...