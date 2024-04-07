Песков: Путин обсудил наводнения с губернаторами Курганской и Тюменской областей

07 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил объяснять людям необходимость заранее собирать вещи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором из-за ожидаемого ухудшения ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — приводит ТАСС слова Пескова. Сообщалось, что Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором из-за ожидаемого ухудшения ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — приводит ТАСС слова Пескова. Сообщалось, что Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям.