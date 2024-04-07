Песков: Путин обсудил наводнения с губернаторами Курганской и Тюменской областей

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором из-за ожидаемого ухудшения ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — приводит ТАСС слова Пескова.
Сообщалось, что Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым. На нем обсуждалась ситуация с паводком, в том числе прогноз по Курганской и Тюменской областям.
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