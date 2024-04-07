Боец ВС РФ починил технику и уничтожил с нее два опорных пункта ВСУ

08 апреля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Российские артиллеристы бьют врага на фронте в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Боец российской армии в сложных условиях боя сумел быстро починить машину реактивного артиллерийского дивизиона, поврежденную врагом. Затем он вместе со своим расчетом уничтожил два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны. «Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач. В ходе залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. Боец починил машину и расчет уничтожил два опорных пункта врага», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ. По данным ведомства, расчет реактивного артиллерийского дивизиона сумел уничтожить около десяти боевиков ВСУ. Смелость и отвага бойцов армии России позволила выполнить поставленные задачи. Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. В боях отличились бойцы 200-й бригады ВДВ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец российской армии в сложных условиях боя сумел быстро починить машину реактивного артиллерийского дивизиона, поврежденную врагом. Затем он вместе со своим расчетом уничтожил два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны. «Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач. В ходе залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. Боец починил машину и расчет уничтожил два опорных пункта врага», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ. По данным ведомства, расчет реактивного артиллерийского дивизиона сумел уничтожить около десяти боевиков ВСУ. Смелость и отвага бойцов армии России позволила выполнить поставленные задачи. Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. В боях отличились бойцы 200-й бригады ВДВ, передает RT.