07 апреля 2024

Боец ВС РФ починил технику и уничтожил с нее два опорных пункта ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, град, артиллерия, рсзо,  stock
Российские артиллеристы бьют врага на фронте в зоне СВО Фото:

Боец российской армии в сложных условиях боя сумел быстро починить машину реактивного артиллерийского дивизиона, поврежденную врагом. Затем он вместе со своим расчетом уничтожил два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

«Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач. В ходе залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. Боец починил машину и расчет уничтожил два опорных пункта врага», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчет реактивного артиллерийского дивизиона сумел уничтожить около десяти боевиков ВСУ. Смелость и отвага бойцов армии России позволила выполнить поставленные задачи.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. В боях отличились бойцы 200-й бригады ВДВ, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец российской армии в сложных условиях боя сумел быстро починить машину реактивного артиллерийского дивизиона, поврежденную врагом. Затем он вместе со своим расчетом уничтожил два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны. «Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач. В ходе залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. Боец починил машину и расчет уничтожил два опорных пункта врага», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ. По данным ведомства, расчет реактивного артиллерийского дивизиона сумел уничтожить около десяти боевиков ВСУ. Смелость и отвага бойцов армии России позволила выполнить поставленные задачи. Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. В боях отличились бойцы 200-й бригады ВДВ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...