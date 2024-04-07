Боец ВС РФ починил технику и уничтожил с нее два опорных пункта ВСУ

Боец российской армии в сложных условиях боя сумел быстро починить машину реактивного артиллерийского дивизиона, поврежденную врагом. Затем он вместе со своим расчетом уничтожил два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.
«Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач. В ходе залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. Боец починил машину и расчет уничтожил два опорных пункта врага», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчет реактивного артиллерийского дивизиона сумел уничтожить около десяти боевиков ВСУ. Смелость и отвага бойцов армии России позволила выполнить поставленные задачи.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. В боях отличились бойцы 200-й бригады ВДВ, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.