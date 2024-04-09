Пермская звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер раскрыла пол будущего ребенка

У пермской актрисы из «Реальных пацанов» Зои Бербер к лету родится сын

09 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Зоя Бербер рада большой разнице в возрасте у своих детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU У пермской актрисы из сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер к лету должен родиться сын. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты», рассуждая о возможном поступлении ее дочери в музыкальную школу. «Скоро мы переедем, к лету у нее появится братик и жизнь поменяется. Когда все стабилизируется, тогда и будет видно», — сказала Зоя Бербер в интервью изданию. Она добавила, что ее дочь пока что не готова к рождению брата, она «просто ждет малыша». Сама актриса признается, что рада достаточно большой разнице в возрасте у своих детей, поскольку это понижает риск конфликтов между ними. Отцом будущего сына пермячки Зои Бербер является 34-летний актер Максим Белбородов. Дочь у актрисы родилась в 2015 году. Отцом ребенка стал сценарист из Читы Александр Синегузов, с которым Бербер познакомилась на съемках первого сезона сериала «Реальные пацаны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пермской актрисы из сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер к лету должен родиться сын. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты», рассуждая о возможном поступлении ее дочери в музыкальную школу. «Скоро мы переедем, к лету у нее появится братик и жизнь поменяется. Когда все стабилизируется, тогда и будет видно», — сказала Зоя Бербер в интервью изданию. Она добавила, что ее дочь пока что не готова к рождению брата, она «просто ждет малыша». Сама актриса признается, что рада достаточно большой разнице в возрасте у своих детей, поскольку это понижает риск конфликтов между ними. Отцом будущего сына пермячки Зои Бербер является 34-летний актер Максим Белбородов. Дочь у актрисы родилась в 2015 году. Отцом ребенка стал сценарист из Читы Александр Синегузов, с которым Бербер познакомилась на съемках первого сезона сериала «Реальные пацаны».