Пермская звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер раскрыла пол будущего ребенка

У пермской актрисы из «Реальных пацанов» Зои Бербер к лету родится сын
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бербер зоя
Зоя Бербер рада большой разнице в возрасте у своих детей Фото:

У пермской актрисы из сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер к лету должен родиться сын. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты», рассуждая о возможном поступлении ее дочери в музыкальную школу.

«Скоро мы переедем, к лету у нее появится братик и жизнь поменяется. Когда все стабилизируется, тогда и будет видно», — сказала Зоя Бербер в интервью изданию. Она добавила, что ее дочь пока что не готова к рождению брата, она «просто ждет малыша». Сама актриса признается, что рада достаточно большой разнице в возрасте у своих детей, поскольку это понижает риск конфликтов между ними.

Отцом будущего сына пермячки Зои Бербер является 34-летний актер Максим Белбородов. Дочь у актрисы родилась в 2015 году. Отцом ребенка стал сценарист из Читы Александр Синегузов, с которым Бербер познакомилась на съемках первого сезона сериала «Реальные пацаны».

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У пермской актрисы из сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер к лету должен родиться сын. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты», рассуждая о возможном поступлении ее дочери в музыкальную школу. «Скоро мы переедем, к лету у нее появится братик и жизнь поменяется. Когда все стабилизируется, тогда и будет видно», — сказала Зоя Бербер в интервью изданию. Она добавила, что ее дочь пока что не готова к рождению брата, она «просто ждет малыша». Сама актриса признается, что рада достаточно большой разнице в возрасте у своих детей, поскольку это понижает риск конфликтов между ними. Отцом будущего сына пермячки Зои Бербер является 34-летний актер Максим Белбородов. Дочь у актрисы родилась в 2015 году. Отцом ребенка стал сценарист из Читы Александр Синегузов, с которым Бербер познакомилась на съемках первого сезона сериала «Реальные пацаны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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