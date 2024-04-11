11 апреля 2024

За старый колледж Магнитогорска в три раза снизили цену

© Служба новостей «URA.RU»
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В Магнитогорске (Челябинская область) на торги вновь выставили комплекс зданий бывшего колледжа, построенного в 1938 году. Стартовая цена участка и расположенных на нем объектов снизилась в несколько раз. Объявление об аукционе появилось на сайте «Дом.РФ».

«Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска по переулку Ржевского — комплекс окружен жилой застройкой и соцобъектами. Начальная цена 1 млн 212 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 7 июня 2024 года», — говорится на сайте «Дом.РФ».

В 2022 и 2023 году «Дом.РФ» уже проводил аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала лот продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей.

Комплекс находится в семи километрах от центра города и в полукилометре от остановок общественного транспорта. В лот входят участок площадью 1,4 га и здания на 6 тысяч 138,4 квадратных метров.

Победитель торгов должен за шесть лет застроить площадку среднеэтажным жильем и объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В обязанности будущего застройщика также входит благоустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, озеленение.

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В Магнитогорске (Челябинская область) на торги вновь выставили комплекс зданий бывшего колледжа, построенного в 1938 году. Стартовая цена участка и расположенных на нем объектов снизилась в несколько раз. Объявление об аукционе появилось на сайте «Дом.РФ». «Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска по переулку Ржевского — комплекс окружен жилой застройкой и соцобъектами. Начальная цена 1 млн 212 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 7 июня 2024 года», — говорится на сайте «Дом.РФ». В 2022 и 2023 году «Дом.РФ» уже проводил аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала лот продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей. Комплекс находится в семи километрах от центра города и в полукилометре от остановок общественного транспорта. В лот входят участок площадью 1,4 га и здания на 6 тысяч 138,4 квадратных метров. Победитель торгов должен за шесть лет застроить площадку среднеэтажным жильем и объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В обязанности будущего застройщика также входит благоустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, озеленение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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