За старый колледж Магнитогорска в три раза снизили цену

12 апреля 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Аукцион пройдет в электронной форме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) на торги вновь выставили комплекс зданий бывшего колледжа, построенного в 1938 году. Стартовая цена участка и расположенных на нем объектов снизилась в несколько раз. Объявление об аукционе появилось на сайте «Дом.РФ». «Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска по переулку Ржевского — комплекс окружен жилой застройкой и соцобъектами. Начальная цена 1 млн 212 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 7 июня 2024 года», — говорится на сайте «Дом.РФ». В 2022 и 2023 году «Дом.РФ» уже проводил аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала лот продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей. Комплекс находится в семи километрах от центра города и в полукилометре от остановок общественного транспорта. В лот входят участок площадью 1,4 га и здания на 6 тысяч 138,4 квадратных метров. Победитель торгов должен за шесть лет застроить площадку среднеэтажным жильем и объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В обязанности будущего застройщика также входит благоустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, озеленение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) на торги вновь выставили комплекс зданий бывшего колледжа, построенного в 1938 году. Стартовая цена участка и расположенных на нем объектов снизилась в несколько раз. Объявление об аукционе появилось на сайте «Дом.РФ». «Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска по переулку Ржевского — комплекс окружен жилой застройкой и соцобъектами. Начальная цена 1 млн 212 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 7 июня 2024 года», — говорится на сайте «Дом.РФ». В 2022 и 2023 году «Дом.РФ» уже проводил аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала лот продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей. Комплекс находится в семи километрах от центра города и в полукилометре от остановок общественного транспорта. В лот входят участок площадью 1,4 га и здания на 6 тысяч 138,4 квадратных метров. Победитель торгов должен за шесть лет застроить площадку среднеэтажным жильем и объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В обязанности будущего застройщика также входит благоустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, озеленение.