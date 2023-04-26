В Орджоникидзевском районе Магнитогорска Челябинской области ищут застройщика для создания жилого комплекса на месте старого переулка. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе института развития жилищной сферы «ДОМ.РФ».
«На аукцион выставлено право заключения договора комплексного развития территории (КРТ). Комплекс расположен по адресу переулок Ржевского, 6 в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. В лот входят участок площадью 1,4 га и здание на 6 тысяч 138,4 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля», — уточнили URA.RU в «ДОМ.РФ»
Аукцион пройдет 21 июля. Стартовая цена договора — 3 млн 940 тысяч рублей. Исполнитель должен за шесть лет застроить переулок среднеэтажным жильем и объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В обязанностях застройщика также благоустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, озеленение.
Сейчас комплекс окружен жилой застройкой и соцобъектами. Он находится в семи километрах от центра города и в полукилометре от остановок общественного транспорта.
На площадке можно построить до 14,7 тысяч квадратных метров жилья
фото: ДОМ.РФ
Переулок окружают среднеэтажные дома и социальные объекты
фото: ДОМ.РФ
Застройщик должен будет не только возвести новые дома, но и благоустроить территорию
В Орджоникидзевском районе Магнитогорска Челябинской области ищут застройщика для создания жилого комплекса на месте старого переулка. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе института развития жилищной сферы «ДОМ.РФ». «На аукцион выставлено право заключения договора комплексного развития территории (КРТ). Комплекс расположен по адресу переулок Ржевского, 6 в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. В лот входят участок площадью 1,4 га и здание на 6 тысяч 138,4 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля», — уточнили URA.RU в «ДОМ.РФ» Аукцион пройдет 21 июля. Стартовая цена договора — 3 млн 940 тысяч рублей. Исполнитель должен за шесть лет застроить переулок среднеэтажным жильем и объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В обязанностях застройщика также благоустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, озеленение. Сейчас комплекс окружен жилой застройкой и соцобъектами. Он находится в семи километрах от центра города и в полукилометре от остановок общественного транспорта.