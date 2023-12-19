19 декабря 2023

В Магнитогорске застройщика ЖК на месте старого колледжа определят в 2024 году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион состоится в I квартале 2024 года Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выберут застройщика нового ЖК, который будет возведен на месте старого колледжа. Аукцион по реализации проекта о КРТ в Орджоникидзевском районе Магнитогорска перенесен на I квартал 2024 года, сообщается на сайте госкорпорации.

«Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры. Высокая транспортная доступность. Географическое положение уникально — сразу в двух частях света — Европе и Азии, разделяемых водохранилищем реки Урал. Планируемое время реализации — 1 квартал 2024 года», — сообщается на сайте «Дом РФ».

Строительство нового ЖК высотой до восьми этажей планируется на территории бывшего колледжа в переулке Ржевского на левом берегу реки Урал. Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров. Максимальная площадь квартир — 14,7 тысячи квадратных метров. Доля жилья евроформата составит 60—70%, под коммерческие площади планируется отвезти не менее 10% площадей.

В 2022 и 2023 году проводили аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала участки продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей.

Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров
Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров
Фото:
Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры
Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры
Фото:
Планируемое время реализации проекта — 1 квартал 2024 года
Планируемое время реализации проекта — 1 квартал 2024 года
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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выберут застройщика нового ЖК, который будет возведен на месте старого колледжа. Аукцион по реализации проекта о КРТ в Орджоникидзевском районе Магнитогорска перенесен на I квартал 2024 года, сообщается на сайте госкорпорации. «Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры. Высокая транспортная доступность. Географическое положение уникально — сразу в двух частях света — Европе и Азии, разделяемых водохранилищем реки Урал. Планируемое время реализации — 1 квартал 2024 года», — сообщается на сайте «Дом РФ». Строительство нового ЖК высотой до восьми этажей планируется на территории бывшего колледжа в переулке Ржевского на левом берегу реки Урал. Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров. Максимальная площадь квартир — 14,7 тысячи квадратных метров. Доля жилья евроформата составит 60—70%, под коммерческие площади планируется отвезти не менее 10% площадей. В 2022 и 2023 году проводили аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала участки продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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