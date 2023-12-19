В Магнитогорске застройщика ЖК на месте старого колледжа определят в 2024 году. Фото

20 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Аукцион состоится в I квартале 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выберут застройщика нового ЖК, который будет возведен на месте старого колледжа. Аукцион по реализации проекта о КРТ в Орджоникидзевском районе Магнитогорска перенесен на I квартал 2024 года, сообщается на сайте госкорпорации. «Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры. Высокая транспортная доступность. Географическое положение уникально — сразу в двух частях света — Европе и Азии, разделяемых водохранилищем реки Урал. Планируемое время реализации — 1 квартал 2024 года», — сообщается на сайте «Дом РФ». Строительство нового ЖК высотой до восьми этажей планируется на территории бывшего колледжа в переулке Ржевского на левом берегу реки Урал. Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров. Максимальная площадь квартир — 14,7 тысячи квадратных метров. Доля жилья евроформата составит 60—70%, под коммерческие площади планируется отвезти не менее 10% площадей. В 2022 и 2023 году проводили аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала участки продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей. Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров Фото: сайт ДОМ. РФ Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры Фото: сайт ДОМ. РФ Планируемое время реализации проекта — 1 квартал 2024 года Фото: сайт ДОМ. РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выберут застройщика нового ЖК, который будет возведен на месте старого колледжа. Аукцион по реализации проекта о КРТ в Орджоникидзевском районе Магнитогорска перенесен на I квартал 2024 года, сообщается на сайте госкорпорации. «Лот находится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска внутри жилой застройки с доступом ко всем необходимым объектам социальной и коммерческой инфраструктуры. Высокая транспортная доступность. Географическое положение уникально — сразу в двух частях света — Европе и Азии, разделяемых водохранилищем реки Урал. Планируемое время реализации — 1 квартал 2024 года», — сообщается на сайте «Дом РФ». Строительство нового ЖК высотой до восьми этажей планируется на территории бывшего колледжа в переулке Ржевского на левом берегу реки Урал. Общая площадь здания составляет 6,1 тысячи квадратных метров, а земельный участок — 14 тысяч квадратных метров. Максимальная площадь квартир — 14,7 тысячи квадратных метров. Доля жилья евроформата составит 60—70%, под коммерческие площади планируется отвезти не менее 10% площадей. В 2022 и 2023 году проводили аукционы на застройку территории бывшего колледжа. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися. Сначала участки продавали за 6,95 миллиона, а во второй раз — за 3,94 миллиона рублей.