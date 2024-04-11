11 апреля 2024

Депутаты ЗСО поздравили челябинцев с Днем космонавтики

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12 апреля празднуется День космонавтики Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 12 апреля поздравили жителей региона с Днем космонавтики. Поздравление опубликовано на сайте ЗСО.

«Для Челябинской области День космонавтики — особенный праздник. Весомый вклад в развитие космической отрасли вносят научные коллективы, промышленные предприятия региона», — говорится в поздравлении.

Депутаты подчеркнули, что сегодня ракетно-космическая отрасль остается стратегическим государственным приоритетом. И нет сомнения, что научно-технический потенциал, реализация национальных и международных проектов будут способствовать укреплению позиций нашей страны в сфере космических исследований. Депутаты пожелали работникам аэрокосмического комплекса здоровья, благополучия и плодотворного труда на благо страны.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области 12 апреля поздравили жителей региона с Днем космонавтики. Поздравление опубликовано на сайте ЗСО. «Для Челябинской области День космонавтики — особенный праздник. Весомый вклад в развитие космической отрасли вносят научные коллективы, промышленные предприятия региона», — говорится в поздравлении. Депутаты подчеркнули, что сегодня ракетно-космическая отрасль остается стратегическим государственным приоритетом. И нет сомнения, что научно-технический потенциал, реализация национальных и международных проектов будут способствовать укреплению позиций нашей страны в сфере космических исследований. Депутаты пожелали работникам аэрокосмического комплекса здоровья, благополучия и плодотворного труда на благо страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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