Депутаты ЗСО поздравили челябинцев с Днем космонавтики

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 12 апреля поздравили жителей региона с Днем космонавтики. Поздравление опубликовано на сайте ЗСО.
«Для Челябинской области День космонавтики — особенный праздник. Весомый вклад в развитие космической отрасли вносят научные коллективы, промышленные предприятия региона», — говорится в поздравлении.
Депутаты подчеркнули, что сегодня ракетно-космическая отрасль остается стратегическим государственным приоритетом. И нет сомнения, что научно-технический потенциал, реализация национальных и международных проектов будут способствовать укреплению позиций нашей страны в сфере космических исследований. Депутаты пожелали работникам аэрокосмического комплекса здоровья, благополучия и плодотворного труда на благо страны.
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