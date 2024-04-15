15 апреля 2024

В Копейске обнаружили две партии небезопасной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, рыба, пелядь, сырок
Декларации на соленую и маринованную рыбу копейского производства аннулировали Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обнаружили партии соленой и маринованной рыбы, небезопасной для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Исследования готовой соленой и маринованной рыбы, которую предприятие выпускает, проведены не полностью: не указаны гигиенические показатели и остатки лекарственных средств. Обращение такой продукции не допускается и может нанести вред здоровью потребителя», — сообщили в надзорном ведомстве.

Россельхознадзор объявил предостережение предприятию. Декларации на партии признали недействительными.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обнаружили партии соленой и маринованной рыбы, небезопасной для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Исследования готовой соленой и маринованной рыбы, которую предприятие выпускает, проведены не полностью: не указаны гигиенические показатели и остатки лекарственных средств. Обращение такой продукции не допускается и может нанести вред здоровью потребителя», — сообщили в надзорном ведомстве. Россельхознадзор объявил предостережение предприятию. Декларации на партии признали недействительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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