В Копейске обнаружили две партии небезопасной рыбы

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обнаружили партии соленой и маринованной рыбы, небезопасной для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Исследования готовой соленой и маринованной рыбы, которую предприятие выпускает, проведены не полностью: не указаны гигиенические показатели и остатки лекарственных средств. Обращение такой продукции не допускается и может нанести вред здоровью потребителя», — сообщили в надзорном ведомстве.
Россельхознадзор объявил предостережение предприятию. Декларации на партии признали недействительными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!