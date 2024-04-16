Покушение на Анатолия Шария курировал лично Буданов*

16 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Покушение на Анатолия Шария курировал лично Буданов* Фото: Официальный сайт президента Украины Ликвидацией пророссийского политического блогера Анатолия Шария занимались украинские спецслужбы. Курировал это покушение лично глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, передает РИА Новости. «За попыткой убийства Анатоля Шария стоят украинские спецслужбы… Непосредственно курировал операцию Буданов», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Покушение было совершено 6 марта. Планировалось, что ответственность за убийство Украина взвалит на Россию. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ликвидацией пророссийского политического блогера Анатолия Шария занимались украинские спецслужбы. Курировал это покушение лично глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, передает РИА Новости. «За попыткой убийства Анатоля Шария стоят украинские спецслужбы… Непосредственно курировал операцию Буданов», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Покушение было совершено 6 марта. Планировалось, что ответственность за убийство Украина взвалит на Россию. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.