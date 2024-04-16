Покушение на Анатолия Шария курировал лично Буданов*

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Покушение на Анатолия Шария курировал лично Буданов* Фото:

Ликвидацией пророссийского политического блогера Анатолия Шария занимались украинские спецслужбы. Курировал это покушение лично глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, передает РИА Новости.

«За попыткой убийства Анатоля Шария стоят украинские спецслужбы… Непосредственно курировал операцию Буданов», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Покушение было совершено 6 марта. Планировалось, что ответственность за убийство Украина взвалит на Россию.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.

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Ликвидацией пророссийского политического блогера Анатолия Шария занимались украинские спецслужбы. Курировал это покушение лично глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, передает РИА Новости. «За попыткой убийства Анатоля Шария стоят украинские спецслужбы… Непосредственно курировал операцию Буданов», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Покушение было совершено 6 марта. Планировалось, что ответственность за убийство Украина взвалит на Россию. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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