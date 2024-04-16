Покушение на Анатолия Шария курировал лично Буданов*
Ликвидацией пророссийского политического блогера Анатолия Шария занимались украинские спецслужбы. Курировал это покушение лично глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, передает РИА Новости.
«За попыткой убийства Анатоля Шария стоят украинские спецслужбы… Непосредственно курировал операцию Буданов», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Покушение было совершено 6 марта. Планировалось, что ответственность за убийство Украина взвалит на Россию.
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.
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