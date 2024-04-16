Челябинского срочника арестовали за ночную самоволку

16 апреля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Рядовой ночью покинул расположение части Фото: Илья Московец © URA.RU Срочника, проходящего службу в челябинской военной части, на 10 суток отправили «на губу» (гауптвахту) за то, что он ночью самовольно покинул расположение части. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Судом установлено, что рядовой, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть и неправомерно находился за ее пределами. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 10 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что срочник покинул часть ночью. Вернулся он в 4 часа утра. После проведения служебного разбирательства командованием воинской части в отношении срочника составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срочника, проходящего службу в челябинской военной части, на 10 суток отправили «на губу» (гауптвахту) за то, что он ночью самовольно покинул расположение части. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Судом установлено, что рядовой, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть и неправомерно находился за ее пределами. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 10 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что срочник покинул часть ночью. Вернулся он в 4 часа утра. После проведения служебного разбирательства командованием воинской части в отношении срочника составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке.