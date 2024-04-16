Челябинского срочника арестовали за ночную самоволку

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Рядовой ночью покинул расположение части Фото:

Срочника, проходящего службу в челябинской военной части, на 10 суток отправили «на губу» (гауптвахту) за то, что он ночью самовольно покинул расположение части. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Судом установлено, что рядовой, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть и неправомерно находился за ее пределами. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 10 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что срочник покинул часть ночью. Вернулся он в 4 часа утра. После проведения служебного разбирательства командованием воинской части в отношении срочника составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке.

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Срочника, проходящего службу в челябинской военной части, на 10 суток отправили «на губу» (гауптвахту) за то, что он ночью самовольно покинул расположение части. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Судом установлено, что рядовой, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть и неправомерно находился за ее пределами. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 10 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что срочник покинул часть ночью. Вернулся он в 4 часа утра. После проведения служебного разбирательства командованием воинской части в отношении срочника составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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